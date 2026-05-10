  • Новость часаФицо заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    10 мая 2026, 16:24 • Новости дня

    Разведка Ирана ликвидировала вооруженную ячейку израильского «Моссада»

    Спецслужбы Ирана ликвидировали две связанные с «Моссадом» группы диверсантов

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    Сотрудники министерства разведки исламской республики пресекли деятельность двух ячеек, работавших на израильские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Во время захвата произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного из злоумышленников.

    «Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами», – говорится в заявлении ведомства.

    Членов второй группы силовики обнаружили в провинциях Керман и Альборз. У задержанных изъяли три пистолета Colt с глушителями, снайперскую винтовку, ружье Winchester, бронежилеты, боеприпасы и терминал спутниковой связи Starlink.

    Еще одного вражеского агента поймали при попытке пересечь северную границу страны. Шпион планировал передать противнику секретные данные о военных центрах провинции Казвин.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти казнили двух мужчин по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке

    В апреле в Исламской Республике повесили связанного с «Моссадом» участника массовых беспорядков.

    В марте иранская разведка задержала в провинции Керманшах готовившую диверсии на стратегических объектах группу из трех человек.

    10 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство Ирана в Армении опубликовало сообщение в соцсети X, поздравив пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и одновременно напомнив об атаке США на начальную школу для девочек в Минабе.

    В сообщении, размещенном в соцсети X, иранские дипломаты поздравили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери, отмечают «Вести». В публикации подчеркивается, что «дети невинны и достойны любви», а также приводится напоминание о 168 погибших девочках в результате удара США по школе в Минабе.

    В тексте сообщения указывается: «Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей».

    Кэролайн Левитт, которой двадцать восемь лет, стала мамой во второй раз. Дочь родилась от шестидесятилетнего строительного магната Николаса Риччио.

    Атака по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны ста шестидесяти восьми погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране прошли похороны погибших при американском ударе школьниц. Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела данного учебного заведения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил о гибели около 160 человек.

    Комментарии (5)
    10 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Акраминия сообщил, что Иран подготовил для Соединённых Штатов «неожиданные варианты» в случае нового нападения на страну, передает ТАСС.

    Акраминия заявил: «Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <…> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы». По его словам, если конфликт выйдет на эти новые направления, Тегеран сможет «застать врага врасплох», так как Вашингтон не сможет предвидеть подобного развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной.

    Иранские военные выпустили несколько типов тяжелых ракет по расположениям американских войск.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило об ошибке Израиля при атаке на Иран.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    WSJ: Израиль разместил секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    Обострение на Ближнем Востоке вызвало дефицит серной кислоты

    WSJ: Кризис вокруг Ирана взвинтил мировые цены на серную кислоту

    Tекст: Антон Антонов

    Напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты, пишет Wall Street Journal.

    Значительная доля этого вещества традиционно поступает с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Химикат критически важен для производства удобрений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», – говорится в публикации.

    Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза дефицита на рынке удобрений заставила Китай, являющийся крупнейшим производителем кислоты, ввести экспортные ограничения. Это решение дополнительно подстегнуло рост цен и усугубило нехватку сырья. По оценке эксперта агентства Argus Сары Марло, от сокращения китайских поставок сильнее всего могут пострадать экономики Чили и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте уже сообщалось о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки серной кислоты. Кроме того, в Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Раненый при атаке верховный лидер Ирана пошел на поправку

    Пострадавший от взрывной волны верховный лидер Ирана Хаменеи пошел на поправку

    Tекст: Мария Иванова

    Высший руководитель Ирана успешно восстанавливается после травм, полученных при падении от взрывной волны во время недавних атак США и Израиля, заявил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни.

    О состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи рассказал руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни, передает РИА «Новости».

    Политик пострадал во время недавних ударов Соединенных Штатов и Израиля, попав под сильную взрывную волну.

    «В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», – заявил чиновник. Он добавил, что у главы государства также осталась небольшая рваная рана за ухом.

    В подходящее время Хаменеи планирует выступить перед публикой. Ранее, 7 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые сообщил о личной встрече с верховным лидером.

    Сам руководитель страны не появлялся на публике с момента своего избрания в ночь на 9 марта. При этом его пресс-служба регулярно публиковала официальные послания, которые зачитывались по телевидению или распространялись в печатном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан провел очную встречу с Моджтабой Хаменеи.

    Верховный лидер получил серьезные ожоги лица в результате израильского удара по Тегерану.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о полном контроле главы государства над ситуацией в стране.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Сухогруз США у Катара подвергся нападению и загорелся

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшой пожар произошел на судне близ берегов Катара в результате попадания снаряда, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Небольшой пожар возник на сухогрузе у берегов Катара после попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO). Инцидент произошел в 23 морских милях (около 43 км) к северо-востоку от Дохи, столицы Катара.

    Капитан судна сообщил, что после попадания снаряда начался пожар, однако его удалось быстро потушить. «Жертв нет. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано», – говорится в официальном сообщении UKMTO.

    Власти Британии квалифицировали произошедшее как нападение и начали расследование обстоятельств случившегося. Официальных данных о принадлежности судна пока нет.

    В то же время, иранское агентство Fars со ссылкой на собственный источник заявляет, что поврежденный сухогруз принадлежит США и идет под американским флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США опровергло информацию об ударе иранских ракет по американскому военному кораблю.

    В начале апреля неизвестный снаряд поразил контейнеровоз около иранского острова Киш.

    До этого коммерческий танкер получил повреждения в Персидском заливе у берегов Катара.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Федерация футбола Ирана назвала десять условий участия сборной в ЧМ в США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран запросил особые гарантии, включая выдачу виз и уважение к государственным символам, перед отправкой национальной сборной на футбольный турнир в Северную Америку.

    Федерация футбола Исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир в США, Мексику и Канаду, передает РИА «Новости». В их число вошли беспрепятственная выдача виз, уважение к государственному флагу и гимну, а также обеспечение безопасности футболистов.

    Поводом для ультиматума стал апрельский инцидент с главой иранской федерации Мехди Таджем. Власти Канады не пустили функционера на конгресс ФИФА из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции. В 2024 году Оттава официально признала эту структуру террористической организацией.

    «Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов», – подчеркнули в ведомстве. Представители организации добавили, что никакие внешние силы не смогут лишить страну заслуженного права выступить на соревнованиях.

    На групповом этапе мундиаля, который продлится с 11 июня по 19 июля, иранцам предстоит сыграть в США. Команда встретится со сборными Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Матч против Египта пройдет 27 июня в Сиэтле.

    Турнир состоится на фоне геополитической напряженности: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, унесшие жизни более трех тысяч человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Дипломатические переговоры пока безрезультатны, а Вашингтон продолжает блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года на территории США.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг запрет на въезд иранских футболистов.

    Правительство Исламской республики объявило о полной готовности спортсменов к мировому первенству.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    FT сообщила о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью «москитного флота»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе, пишет Financial Times.

    По данным Financial Times, именно «москитный флот» является самой активной надводной силой страны, сочетая дешевые массовые лодки и современные модели, передает РИА «Новости».

    Эксперты ранее заявляли, что порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и несколько тысяч ракетных катеров способны эффективно противостоять американским военно-морским силам. Часть судов имеет легкое вооружение, тогда как другие оснащены ракетами малой дальности.

    Взаимодействие флота с арсеналом беспилотников Корпуса стражей исламской революции позволило Тегерану поддерживать постоянную угрозу, достаточную для отпугивания проходящих кораблей. Обозреватели считают, что эта тактика останется центральной для региона даже после завершения текущих конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отразили нападение иранских катеров в Ормузском проливе. В апреле Вашингтон поручил американскому флоту уничтожать суда москитного флота Ирана.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран перекрыл Ормузский пролив для союзников США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые поддержат санкционную политику США против Тегерана, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    Акраминия заявил, что Иран не позволит проходить через Ормузский пролив судам тех государств, которые поддержат санкции США против Тегерана, передает RT.

    Он подчеркнул, что с этого момента страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Ирана, «безусловно, столкнутся с трудностями при проходе через Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные пригрозили ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов до полного снятия американской морской блокады.

    Тегеран строго запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты сохраняют ограничения на движение судов в ближневосточном регионе, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на фоне остановки операции «Проект Свобода».

    CENTCOM заявило, что «морская блокада США против Ирана продолжается в полном объеме». Военное ведомство уточнило, что на сегодняшний день американские вооруженные силы развернули 58 торговых судов, четыре корабля получили различные повреждения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 апреля Центральное командование вооруженных сил США начало морскую блокаду иранских портов. Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 12:03 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Катар, вероятно, отправил первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта между США и Израилем с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным отслеживания судов, танкер Al Kharaitiyat, загруженный на заводе в Рас-Лаффане ранее в мае, успешно прошёл Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе.

    В сообщении уточняется, что судно направляется в Пакистан. Это первый случай экспорта СПГ из региона за последние недели, когда из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через пролив практически прекратилось.

    Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок. Перебои в судоходстве привели к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 40 судов с важными грузами для Индии более двух месяцев не могут покинуть Ормузский пролив из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов.

    Ранее крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:40 • Новости дня
    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный взрыв раздался в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Mehr.

    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. В сообщении говорится: «Несколькими минутами ранее сильный взрыв был слышен в городе Чабахар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высшее объединенное военное командование Ирана обвиняло США в нарушении режима прекращения огня ударами по судам и гражданским районам.

    Иранские СМИ ранее сообщали о звуках взрывов и сбитых «вражеских беспилотниках» над рядом городов на юге страны.

    Во время февральской операции США и Израиля авиаудары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая портовый Чабахар.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Орбан предрек превращение Венгрии в коврик для ног Брюсселя
    КНДР узаконила автоматический ядерный удар в случае гибели лидера при атаке
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку