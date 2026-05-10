Орбан предрек превращение Венгрии в коврик для ног Брюсселя

Экс-премьер предостерег политических оппонентов от уступок руководству Европейского союза, передает РИА «Новости». Политик уверен, что отказ от патриотических принципов ради финансовой выгоды станет исторической ошибкой.
«Новые ребята должны очень четко понимать одну вещь: если вы не боретесь за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги», – подчеркнул Виктор Орбан. Он также добавил, что иностранным элитам нельзя позволять вершить судьбу государства.
Накануне состоялось первое заседание обновленного парламента страны. Депутаты избрали председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра на пост главы кабинета министров, а окончательное утверждение состава правительства запланировано на следующую неделю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок выдвинул кандидатуру Петера Мадьяра на должность руководителя правительства.
Венгерские парламентарии большинством голосов избрали лидера партии «Тиса» новым премьер-министром страны.
Новый премьер анонсировал назначение Аниты Орбан на должности главы МИД и вице-премьера.