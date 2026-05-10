  Фицо заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо
    10 мая 2026, 15:58 • Новости дня

    В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

    Немецкий политик назвала большим жестом идею Путина о посредничестве Шрёдера

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива Москвы привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам с Евросоюзом дает шанс вывести двусторонние отношения из глубокого кризиса, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

    Предложение президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах Москвы и Евросоюза заслуживает поддержки. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен, передает ТАСС.

    «Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», – заявила политик.

    Она напомнила, что бывший глава правительства Германии ранее уже выражал готовность выступить посредником в украинском конфликте.

    По словам эксперта, в условиях нынешнего безмолвия со стороны Берлина возобновление диалога имеет критическое значение. Она подчеркнула, что инициатива российского лидера является большим жестом, указывающим на возможность продвижения к мирным переговорам при участии Шрёдера.

    Прекращение боевых действий стало бы отличной новостью для всей Европы, добавила представитель партии BSW.

    Дагделен также отметила, что двусторонние отношения Германии и России сейчас находятся на самом низком уровне: «На мой взгляд, отношения Германии и России в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы», – сказала она.

    Подобная ситуация, по мнению политика, крайне опасна. При этом она обратила внимание, что в отличие от Берлина, Соединенные Штаты в последнее время все чаще делают ставку на диалог с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    В правительстве Германии отклонили эту инициативу российского лидера.

    Депутат Севим Дагделен накануне посетила торжественный прием в посольстве России по случаю Дня Победы.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    10 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

     Мерц сделал резкое заявление о России, подчеркнув, что Москва якобы представляет опасность для Европы, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, «европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России». Его слова приводит агентство Reuters.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в последние годы доктринально движется к подготовке к военному противостоянию с Москвой и не скрывает этих намерений. Он подчеркнул, что подобная позиция отражается и в публичных заявлениях немецких властей, что усиливает напряженность в регионе.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики регулярно используют риторику о «российской угрозе» для мобилизации общественного мнения и отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на практическую подготовку немецким канцлером своей страны к войне.

    Ранее сам Фридрих Мерц назвал Берлин участником конфликта с Россией.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    @ Volker Hohlfeld/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


    10 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково. Однако сам факт нерусофобских действий бесит Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе обрушились с критикой на словацкого премьера Роберта Фицо из-за визита в Москву на 9 Мая.

    «Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Рациональная причина заключается в том, что Евросоюзу приходится говорить единым голосом в диалоге с Россией. К слову, это давняя мечта Брюсселя – централизовать власть. И начало СВО в 2022 году стало в некотором роде праздником для ЕС – довольно долго они могли делать вид, что действуют в едином порыве», – продолжил спикер.

    На этом фоне у «ЕК прорезался аппетит». «Они понадеялись, что реально смогут изменить баланс сил в Европе в пользу Европейского Совета. В то же время Фицо, а до этого еще и Виктор Орбан, всем своим поведением показывают – вы не можете заставить нас вести себя одинаковым образом, особенно в части внешней политики, и у вас нет права наказывать нас за что-то», – рассуждает аналитик.

    В заключении политолог обратил внимание на падение общей «культуры госуправления в ЕС и степень деградации политической культуры». «Соцсети изменили менталитет европейских политиков. Они гонятся за лайками, поэтому и прибегают к довольно непрофессиональным заявлениям. Это попытка вызвать понятные людям бытовые реакции – когда кто-то делает что-то неприемлемое, все свистят, а когда кто-то молодец, ему аплодируют», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на 9 Мая вызвал довольно бурную реакцию в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что политика ждет серьезный разговор. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», – заявил он.

    Позднее стало известно, что руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv. Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выпад немцев: «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами». Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Напомним, Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Российский лидер на встрече с Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 10:28 • Новости дня
    Немец объяснил причины разных взглядов на Россию в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.

    Бидерманн рассказал о различиях в восприятии России на Западе и Востоке Германии, передает РИА «Новости». Он отметил, что в детстве наблюдал за присутствием советских войск после войны, что оказало серьезное влияние на его мировоззрение.

    По словам Бидерманна, в Восточной Германии воспитание и образование отличались – «У нас (в Восточной Германии) было другое воспитание и образование – благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ», – объяснил он. При этом Бидерманн подчеркнул, что в Западной Германии сохранялся прежний образ врага, и подход к вопросу России отличался от восточной части страны.

    Собеседник агентства отметил, что эти различия в восприятии России с годами только усилились и стали заметнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вольфганг Бидерманн рассказал об отсутствии враждебности к советским солдатам.

    Представитель правительства ФРГ отказался называть освободителей Германии от нацизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал замалчивание Берлином роли СССР в победе.

    10 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы правоохранительные органы столицы Германии задержали 43 человека, сообщает полиция Берлина.

    «Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

    Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.

    9 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал попытку вступления Украины в ЕС началом украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин пояснил, что эти евроинтеграционные устремления в конечном счете привели к государственному перевороту в Киеве. В дальнейшем, подчеркнул президент, последствия переворота вызвали события в Крыму, определили позицию жителей юго-восточных регионов и привели к началу полномасштабных боевых действий.

    Кроме того, касаясь темы дипломатического урегулирования, Путин упомянул свой опыт минских соглашений. Он обратил внимание, что бесконечные разговоры без предварительной тщательной работы специалистов часто оказываются безрезультатными: «Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку». По его словам, обеим сторонам должно быть понятно, что «договоренности полностью согласованы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

