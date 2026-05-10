Талибы арестовали ведущего популярного афганского телеканала после съемок фильма

Tекст: Ольга Иванова

О задержании репортера сообщил Telegram-канал TOLOnews Plus, передает РИА «Новости». «Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News», – говорится в публикации.

Причина ареста остается неизвестной, а руководство портала ситуацию не комментирует. Журналист перестал выходить на связь после работы над фильмом о Линии Дюранда – непризнанной афганским правительством границе с Пакистаном.

Телеканал Tolo входит в крупнейший афганский медиахолдинг Moby Media Group. Компанию со штаб-квартирой в Кабуле и 15 бюро по всей стране основал бизнесмен Саад Мохсени. До возвращения талибов к власти холдинг финансировался американским агентством USAID.

По информации правозащитных организаций, сейчас четыре местных репортера отбывают тюремное наказание за антигосударственную пропаганду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 15 афганских провинциях с 18 апреля будущего года ввели запрет на съемку и трансляцию изображений людей и животных в СМИ.

В 2025 году по всей территории Афганистана наблюдается полное отключение интернета и перебои телефонной связи по решению властей движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Талибы арестовали лидера суфийского ордена «Кадирийя» Саида Мохаммада Ибрагима Гейлани по обвинению в «антишариатской деятельности».