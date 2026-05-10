«Движение Первых» украсило более 4,6 млн окон в России символами Великой Победы

Tекст: Дарья Григоренко

В мероприятиях по всей стране приняли участие более 2,3 млн человек, а символика Великой Победы украсила свыше 4,6 млн окон в жилых домах, школах, колледжах и молодёжных центрах. Участники делились семейными историями, поздравляли ветеранов, вспоминали героев войны и оформляли окна памятными рисунками и фотографиями.

«Всероссийская акция «Окна Победы» напоминает о необходимости сохранения исторической памяти и передачи знаний о героях Великой Отечественной войны, которые подарили нам жизнь. В этом году наша страна отмечает 81-ю годовщину великого подвига непобедимого народа. Важно, что украшая окна своих домов, школ и колледжей молодое поколение под руководством педагогов учится чтить тех, кто исполнил свой воинский долг, проявил мужество и самопожертвование, отстаивая интересы Родины. Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию – проводим традиционные акции и мероприятия в рамках проектов «Без срока давности», «Бессмертный полк», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня на подрастающее поколение возложена особая миссия: хранить историческую память, быть достойными наследниками победителей, укреплять силу и славу России. Первые в рамках акций «Окна Победы» и «Эхо Победы» провели более 150 500 мероприятий, участниками которых стали свыше 2 335 500 человек. В рамках акции более 4,6 млн окон стали символами памяти героизма советского солдата. Оформляя окна жилых помещений, школ, колледжей и вузов ребята использовали трафареты, сделанные своими руками на мастер-классах. Уверен, с каждым годом подобные мероприятия будут объединять всё больше людей в России и за рубежом», – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В ходе акции «Эхо Победы» дети и молодёжь читали стихи и прозу о войне, пели песни, ставили театральные постановки, а также готовили поздравления и подарки ветеранам. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что такие инициативы помогают передавать память о Великой Победе новым поколениям, укрепляя связь между прошлым и будущим.

«Окна Победы» – это еще одна возможность сказать спасибо тем, кто подарил нашей стране свободу и мир. Великая Победа – это то, что учит всех нас держаться вместе и помнить. Чтобы дети знали правду. О войне, о подвиге солдата, о том, как за спиной бойца стояла вся страна. Когда мы вместе украшаем окна, мы передаём память. Вечная память и вечная слава живут в каждом доме, в каждой семье. И «Окна Победы» – один из тех тихих, но настоящих способов эту память сохранить», – подчеркнул гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Акции «Движения Первых» стали пространством, где дети и молодые люди учились понимать цену Победы, гордиться историей своей страны, уважать подвиг советского народа и осознавать, почему вклад героев Великой Отечественной войны неоценим.

«Движение Первых» продолжит объединять россиян вокруг сохранения и передачи исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.