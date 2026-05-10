В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии

В Россиипропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии

Tекст: Ольга Иванова

Грузовой автомобиль с насекомыми-нелегалами разыскивают уже месяц, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Фура с 1728 пчелами из Узбекистана пересекла погранпункт в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне машина не доехала и пропала», – отмечает издание.

Выяснилось, что в карантинной зоне Курганской области отсутствуют ульи и необходимое оборудование для приема насекомых. В связи с этим общественники направили обращения в Россельхознадзор, а местные пасечники написали заявления в прокуратуру и МВД. Сейчас водителя и грузовик ищут правоохранительные органы.

Специалисты предупреждают, что пчелы из Средней Азии часто переносят скрытые инфекции и паразитов. Их неконтролируемый ввоз грозит массовой гибелью местных пчелосемей и падением производства меда. Кроме того, узбекские насекомые отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы способны спровоцировать анафилактический шок.

Особую тревогу вызывает качество продукции от подобных насекомых. Употребление нелегального меда с неконтролируемых пасек несет серьезный риск заражения сальмонеллезом и другими тяжелыми заболеваниями.

