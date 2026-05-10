Ураган оставил жителей Урая в ХМАО без света и повалил деревья

Tекст: Ольга Иванова

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильного ветра начались перебои с электроснабжением, передает Ura.Ru. Местные жители сообщили о поваленных непогодой деревьях.

«Дерево упало на проезжую часть напротив ЗАГСа. К нам сейчас поступает много информации о последствиях шквального ветра. Местами пропало электричество», – сообщил местный Telegram-канал.

По словам очевидцев, подачу электроэнергии уже удалось восстановить благодаря работе аварийных бригад. Синоптик Ханты-Мансийского ЦГМС Светлана Сенина объяснила ухудшение погоды последствиями проходящего через территорию округа циклона. По ее прогнозу, 11 мая он начнет уходить из региона. Сенина добавила, что восточная часть округа останется самой холодной с ночными температурами до минус шести градусов, тогда как на западе воздух постепенно прогреется до +13 градусов.

