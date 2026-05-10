Tекст: Дмитрий Зубарев

Петро заявил о сопоставимости геноцида, совершенного испанским конкистадором Эрнаном Кортесом, с действиями Биньямина Нетаньяху, а также сравнил число жертв с масштабами преступлений Адольфа Гитлера, передает РИА «Новости». По словам Петро, «Эрнан Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже.

Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами». Это заявление прозвучало в ответ на сообщение испанской газеты El Pais, где сообщалось о конфликте между председателем автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Аюсо обвинила Шейнбаум в якобы «выдворении» из страны после публичных споров, связанных с историей завоевания Америки и фигурой Кортеса. Министерство внутренних дел Мексики ранее опровергало заявления Аюсо о препятствиях во время визита, подчеркнув, что поездка прошла «в обстановке полной свободы».

Сам визит главы мадридского региона сопровождался протестами в Мексике, вызванными ее намерением почтить память Эрнана Кортеса. Местные активисты также инициировали петицию с требованием эксгумировать останки Кортеса и передать их Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро сообщил о бессмысленной гибели семи тысяч колумбийских наемников на Украине.

Ранее колумбийский лидер объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за действий в секторе Газа.



