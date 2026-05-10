Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с Южной Осетией

Политолог Мартынов: Путин на параде назвал главный секрет побед России

Tекст: Олег Исайченко

«Стоит отметить, что выступление президента Владимира Путина на параде было весьма эмоциональным – сообразно историческому моменту и самому событию», – отметил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

В пример он привел фразу главы государства: «Наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами».

Кроме того, собеседник обратил внимание, что на трибуне Путин обменивался впечатлениями с сидящим рядом участником Великой Отечественной войны Светом Туруновым, а после парада пожал руки другим ветеранам и бойцам СВО и лично поблагодарил командиров парадных расчетов.

«Все это показывает, что отмечающиеся сегодня исторические события – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина», – пояснил эксперт. «Радость, гордость и уверенность в нашей справедливой победе стали объединяющими эмоциями для страны», – подчеркнул он.

Эксперт считает речь Путина также напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

При этом, отметил спикер, говоря о нынешней ситуации, президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явно предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе», – указал политолог.

«Кроме того, Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров, проявленным в ходе СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России», – продолжил собеседник.

Важным спикер назвал и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. Поэтому мы были рады видеть в Москве тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

Касательно протокола самого парада, спикер заметил, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информативных видео, сделали церемонию более зрелищной.

«Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

Также политолог обратил внимание на то, что праздничные мероприятия прошли штатно, несмотря на угрозы киевского режима. «Впрочем, думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник. «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – отметил он.

В субботу президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

На празднестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

«Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – подчеркнул российский лидер.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – указал он.

Глава государства напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

«Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – детализировал президент.