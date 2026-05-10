Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву

    10 мая 2026, 14:31 • Новости дня

    Политолог Ткаченко: ЕС бесит, когда кто-то совершает нерусофобские действия

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково. Однако сам факт нерусофобских действий бесит Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе обрушились с критикой на словацкого премьера Роберта Фицо из-за визита в Москву на 9 Мая.

    «Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Рациональная причина заключается в том, что Евросоюзу приходится говорить единым голосом в диалоге с Россией. К слову, это давняя мечта Брюсселя – централизовать власть. И начало СВО в 2022 году стало в некотором роде праздником для ЕС – довольно долго они могли делать вид, что действуют в едином порыве», – продолжил спикер.

    На этом фоне у «ЕК прорезался аппетит». «Они понадеялись, что реально смогут изменить баланс сил в Европе в пользу Европейского Совета. В то же время Фицо, а до этого еще и Виктор Орбан, всем своим поведением показывают – вы не можете заставить нас вести себя одинаковым образом, особенно в части внешней политики, и у вас нет права наказывать нас за что-то», – рассуждает аналитик.

    В заключении политолог обратил внимание на падение общей «культуры госуправления в ЕС и степень деградации политической культуры». «Соцсети изменили менталитет европейских политиков. Они гонятся за лайками, поэтому и прибегают к довольно непрофессиональным заявлениям. Это попытка вызвать понятные людям бытовые реакции – когда кто-то делает что-то неприемлемое, все свистят, а когда кто-то молодец, ему аплодируют», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на 9 Мая вызвал довольно бурную реакцию в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что политика ждет серьезный разговор. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», – заявил он.

    Позднее стало известно, что руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv. Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выпад немцев: «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами». Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Напомним, Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Российский лидер на встрече с Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    9 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой заявил о положительных изменениях в отношениях между Россией и Абхазией, подчеркнув улучшение торговых показателей.

    Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией за время президентства Бадры Гунбы претерпели позитивные изменения, передает РИА «Новости».

    «Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% – это хороший показатель», – сказал Путин в ходе встречи.

    Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.

    Также Путин выразил благодарность Бадре Гунбе за участие в праздновании Дня Победы в Москве и напомнил о вкладе народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.

    «Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», – сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

    Российский лидер напомнил, что более 55 тыс. жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, из них 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тыс. представителей титульной нации погибли.

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    9 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал попытку вступления Украины в ЕС началом украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин пояснил, что эти евроинтеграционные устремления в конечном счете привели к государственному перевороту в Киеве. В дальнейшем, подчеркнул президент, последствия переворота вызвали события в Крыму, определили позицию жителей юго-восточных регионов и привели к началу полномасштабных боевых действий.

    Кроме того, касаясь темы дипломатического урегулирования, Путин упомянул свой опыт минских соглашений. Он обратил внимание, что бесконечные разговоры без предварительной тщательной работы специалистов часто оказываются безрезультатными: «Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку». По его словам, обеим сторонам должно быть понятно, что «договоренности полностью согласованы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

    9 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии: Кредит ЕС Киеву окажется даром

    Tекст: Мария Иванова

    Многомиллиардная финансовая помощь Евросоюза украинским властям фактически станет безвозмездным подарком, так как страна не сможет вернуть предоставленные средства, предупредил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

    Кредит стран Европейского союза Киеву на сумму 90 млрд евро окажется просто даром, поскольку Украина его не выплатит, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что эти 90 млрд евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить», – сказал Гашпар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал европейский кредит Киеву на 90 млрд евро обычным подарком.

    Депутат Европарламента Тьерри Мариани охарактеризовал условия возврата этих средств фарсом.

    При этом Еврокомиссия уже приступила к привлечению денег на рынках капитала для финансирования данного займа.

    9 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Путин и Фицо завершили переговоры в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились около двух часов.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились более полутора часов, передает ТАСС. Сначала лидеры пообщались один на один, после чего к ним присоединились представители правительств двух стран.

    Фицо приехал в Москву вместе с другими иностранными лидерами для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров стороны затронули различные направления взаимодействия и рассмотрели перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года, передает РИА «Новости».

    В состав российской делегации вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Фицо провел отдельную встречу с Путиным перед расширенными переговорами.

    Президент России поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    Президент России отметил важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Российский лидер указал на осложнение двусторонних отношений из-за давления Евросоюза и НАТО.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    9 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Самолет Ан-2 аварийно сел на грунтовую дорогу в Бурятии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу между населенным пунктом и заводом, обошлось без пострадавших, сообщили в СК России.

    Самолет Ан-2, задействованный в мониторинге лесных пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом горно-обогатительного комбината «Озерный» в Еравнинском районе Бурятии.

    Как сообщили ТАСС во Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, инцидент произошел из-за технических причин. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, выясняются обстоятельства случившегося.

    Ранее пассажирский самолет, направлявшийся из Хабаровска в село Богородское, совершил экстренное приземление вскоре после взлета.

    До этого самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, совершил посадку в Красноярске из-за обледенения клапана системы наддува. А вот пассажирский лайнер компании AZAL, направлявшийся в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково только с четвертой попытки.


    9 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале работы над списками пленных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по подготовке списков для обмена военнопленными между Россией и Украиной должна стартовать сегодня согласно достигнутым договоренностям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам РИА «Новости», что сегодня российские и украинские службы должны активно работать со списками военнопленных на обмен. По его словам, если договоренности по каналам будут достигнуты, процесс обмена пленными может начаться после завершения подготовительных процедур.

    Ушаков отметил, что Россия уже вела подготовку соответствующих списков еще до объявления о перемирии и передавала их украинской стороне, однако реакции от Киева не поступало. «С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», – подчеркнул он.

    Он также добавил, что для проведения обмена требуется провести черновую работу – подготовить и согласовать списки, найти реальных людей, после чего приступить к обмену. «Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла найти в украинском плену двух российских офицеров, ранее считавшихся без вести пропавшими. До этого, 24 апреля, Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    9 мая 2026, 16:23 • Новости дня
    Султан Ибрагим назвал Путина братом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поблагодарил султана Ибрагима после того, как малайзийский правитель назвал его братом и пригласил в страну.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, который в ходе официального мероприятия назвал российского лидера братом, сообщает ТАСС. Султан Ибрагим пригласил Путина в следующем году посетить Малайзию с государственным визитом и выразил уверенность, что это придаст новый импульс партнерству между двумя странами.

    В завершение своей речи султан обратился к российскому президенту: «Благодарю вас, господин президент, мой брат». После этого Путин поднялся из кресла, пожал правителю Малайзии руку и по-английски ответил: «Большое спасибо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин провел встречу в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом и отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

    Султан пригласил Путина посетить Малайзию в 2027 году. Он также заявил, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которую он считает своим вторым домом.

