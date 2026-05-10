В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападение на контролеров

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «за 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы», передает РИА «Новости».

Ликсутов также подчеркнул, что в каждом случае нападения Следственный комитет Москвы проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. За три года в общественном транспорте было выявлено 140 человек, нарушивших закон и проявивших агрессию по отношению к контролерам.

Максимальный срок наказания за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале москвичи массово пожаловались на угрозы и драки с контролерами в общественном транспорте. В октябре агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам в столичном автобусе.

В ноябре Люблинский суд приговорил другого пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.