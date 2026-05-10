  В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    10 мая 2026, 12:45 • Новости дня

    В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападение на контролеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    15 безбилетников в Москве получили реальные сроки лишения свободы до 3,5 лет за нападения на контролеров в городском транспорте за последние три года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По его словам, «за 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы», передает РИА «Новости».

    Ликсутов также подчеркнул, что в каждом случае нападения Следственный комитет Москвы проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. За три года в общественном транспорте было выявлено 140 человек, нарушивших закон и проявивших агрессию по отношению к контролерам.

    Максимальный срок наказания за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале москвичи массово пожаловались на угрозы и драки с контролерами в общественном транспорте. В октябре агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам в столичном автобусе.

    В ноябре Люблинский суд приговорил другого пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    8 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости для всех курьеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

    Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

    Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

    Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.

    8 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в течение ночи сообщал в Max-канале об уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ, летевших на Москву – с полуночи их было 26 штук.

    «Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Менее чем через час Собянин сообщил о еще одном ликвидированном беспилотнике.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ. Затем силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы.


    7 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара

    Tекст: Вера Басилая

    Во время пожара в квартире на улице Степана Шутова в Москве четырехлетний ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул со второго этажа и получил травмы головы.

    Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара в квартире на улице Степана Шутова на юго-востоке Москвы, передают «Известия». Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на кухне, когда в квартире находились двое детей без присмотра взрослых. До прибытия пожарных оба ребенка покинули квартиру.

    Пожар заметил прохожий, он поднялся в квартиру, самостоятельно потушил огонь и спас второго ребенка, которого также госпитализировали для медицинского осмотра, передает НТВ.

    В результате происшествия пострадал ребенок 2021 года рождения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, пострадавший был госпитализирован. На момент происшествия родителей дома не было.

    В центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. В марте трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на пятом этаже. До этого двое несовершеннолетних пострадали при пожаре в столичном жилом доме на улице Широкой.

    9 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение», чтобы проводить Парад Победы в Москве.

    «Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков таким образом ответил на сообщения о том, как глава киевского режима Владимир Зеленский «разрешил» провести в Москве парад в честь годовщины Победы 9 мая. В его распоряжении было указано, что эта зона будет исключена из плана применения украинского оружия на время парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. В  00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухэтажном административном здании на Пятницкой улице в центре Москвы произошел пожар.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказали в МЧС, передает ТАСС. Как отмечает агентство, в здании располагаются кафе и бары.

    По данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщается, что огонь активно распространяется по перекрытиям здания.

    Ранее в Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы.

    В начале апреля на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского.

    7 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Собянин сообщил о 61 сбитом БПЛА над столичным регионом за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    В столичном регионе силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего с начала суток силы ПВО Москвы уничтожили 61 беспилотник, пытавшихся атаковать столицу.

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Средства ПВО Минобороны ранее сбили два беспилотника, летевших на Москву.

    Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, приближавшихся к городу.

    7 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчину, сбившего насмерть на Большой Дорогомиловской улице в Москве актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест, сообщают информагентства.

    Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости»  из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

    Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

    Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.

    9 мая 2026, 05:02 • Новости дня
    Стало известно о специальных подарках гостям парада Победы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Гостям военного парада на Красной площади вручат особые памятные подарки в честь Дня Победы, которые невозможно приобрести в обычных магазинах.

    Специализирующаяся на сборных моделях военной техники и настольных играх компания ZVEZDA изготовила и отгрузила специальную партию подарков для гостей Парада Победы 9 мая в Москве.

    «Мы давно сотрудничаем с организаторами парада. В этом году уже произведена партия специальная и отгружена», рассказал РИА «Новости» представитель компании.

    Он добавил, что все изделия, предназначенные для гостей торжества, являются эксклюзивными и не поступают в продажу. Подарки выпускаются по государственному заказу и предназначены исключительно для участников парада  на трибунах.

    В основу будущего подарка обычно закладывается одна из существующих моделей, в которую добавляются уникальные детали. Для каждого парада разрабатывается специальный макет, создается лимитированная серия с индивидуальной упаковкой и логотипом Победы.

    Компания пока не раскрывает, какой именно памятный сувенир получат гости мероприятия, подчеркнув, что это станет сюрпризом и детали будут объявлены только в день праздника. В прошлом году среди подарков была настольная игра «Штурм Берлина».

    Торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы. В Кремле рассказали о работе российских и международных СМИ на Красной площади 9 мая.

    Захарова восхитилась тем, как американский президент «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы.

    8 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова: Отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью

    Tекст: Вера Басилая

    Отключения связи вызывают неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отключения связи доставляют неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что вопросы безопасности остаются в приоритете на фоне угроз, с которыми сталкивается страна. По словам дипломата, принятые меры направлены на защиту инфраструктуры, логистики, медицины и связи.

    Захарова пояснила, что сама сталкивается с неудобствами из-за ограничений, но считает такие меры необходимыми ради безопасности.

    «Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет», – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила о многочисленных жертвах среди детей, подчеркнув серьёзность угроз.

    «Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами »Лепесток«, какое количество детей пострадали. Слово »пострадали« вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит», – заявила дипломат.

    Также Захарова отметила, что видела подобные споры в девяностые годы и уверена: исторические моменты требуют приоритета безопасности ради защиты мирных жителей. Она добавила, что задача сейчас – мобилизовать все ресурсы, включая информационное поле, чтобы противостоять угрозам, стоящим перед страной.

    Захарова подчеркнула, что её позицию нельзя назвать сомнительной относительно свободы слова, однако текущая ситуация требует от общества мобилизации и понимания необходимости ограничений ради сохранения жизней.

    Власти России ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений в Москве в День Победы.

    Минцифры объявило, что ограничения коснутся также ресурсов из «белого списка».

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников.


    7 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов в столичном аэропорту Внуково сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, чуть ранее вечером четверга Росавиация временно ограничила во Внуково прием и выпуск самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ограничила прием и выпуск рейсов в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля, Саратова, Пензы и Пскова. А также ввела ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области.

    8 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Президент Абхазии прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа в Telegram-канале.

    «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

    Пресс-секретарь добавил, что в тот же день Гунба встретится с российским коллегой  Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel написал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.

    7 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации восьми беспилотников, которые приближались к городу.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил он в своем канале в Max.

    Ранее Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике.

    В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

