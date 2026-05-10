Началась эвакуация пассажиров с пораженного вирусом судна MV Hondius

В Испании приступили к высадке людей с зараженного хантавирусом лайнера

Tекст: Мария Иванова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о старте спасательной операции. «Началась высадка первой группы пассажиров судна Hondius», – написал он в соцсети.

По его словам, специалисты ВОЗ совместно с испанским Минздравом оценивают эпидемиологическую ситуацию, передает ТАСС.

Власти Испании уточнили, что первыми лайнер покидают подданные королевства. Всего на борту находились 14 испанцев, которых планируется доставить самолетом в госпиталь Мадрида. Завершить репатриацию всех пассажиров планируется до 11 мая. После этого судно с оставшимся экипажем отправится в Нидерланды для дезинфекции.

Жертвами вспышки хантавируса Андес на лайнере стали три человека. Всего инфекцию выявили у восьми пассажиров, один из которых находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Опасность ситуации усугубляется тем, что инкубационный период заболевания может достигать нескольких недель.

Круизный лайнер вышел в рейс из аргентинского Ушуайя в апреле. На борту находились около 150 человек, преимущественно граждане США, Британии, Испании и Нидерландов. В состав экипажа также входит один россиянин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе.

Европейский союз заранее подготовил карантинные протоколы для пассажиров этого лайнера.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил риск глобального распространения данной инфекции как минимальный.