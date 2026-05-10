Сухогруз США у Катара подвергся нападению и загорелся

Tекст: Дмитрий Зубарев

Небольшой пожар возник на сухогрузе у берегов Катара после попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO). Инцидент произошел в 23 морских милях (около 43 км) к северо-востоку от Дохи, столицы Катара.

Капитан судна сообщил, что после попадания снаряда начался пожар, однако его удалось быстро потушить. «Жертв нет. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано», – говорится в официальном сообщении UKMTO.

Власти Британии квалифицировали произошедшее как нападение и начали расследование обстоятельств случившегося. Официальных данных о принадлежности судна пока нет.

В то же время, иранское агентство Fars со ссылкой на собственный источник заявляет, что поврежденный сухогруз принадлежит США и идет под американским флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США опровергло информацию об ударе иранских ракет по американскому военному кораблю.

В начале апреля неизвестный снаряд поразил контейнеровоз около иранского острова Киш.

До этого коммерческий танкер получил повреждения в Персидском заливе у берегов Катара.