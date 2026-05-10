Мэр итальянской Гориции осудил исключение России из мировой культуры

Мэр итальянской Гориции Дзиберна осудил исключение России из мировой культуры

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что культура должна оставаться объединяющим мостом, а присутствие России и Израиля на таких событиях, по его мнению, нельзя исключать: «Лично я, как и президент Биеннале, считаю, что присутствие России и Израиля нельзя исключать», передает РИА «Новости».

Дзиберна напомнил, что ранее выступал против исключения двух российских скрипачей из престижного конкурса имени Липицера, считая подобные меры актом дискриминации. По его словам, наказание отдельных талантливых исполнителей не влияет на политическую ситуацию, но лишает мир ценных культурных дискуссий.

Мэр отметил, что если начать запрещать участие России и Израиля, то вскоре ограничения могут распространиться и на другие страны, руководствуясь политическими соображениями организаторов. Он выразил уверенность, что искусство должно оставаться универсальной платформой, основанной на либеральных и гуманистических ценностях, иначе «останутся только стены».

Спор вокруг присутствия России на Биеннале современного искусства в Венеции обострился после заявления минкультуры Италии о самостоятельном решении выставочного руководства вернуть Россию на выставку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили Италию в неуважении ценностей Евросоюза из-за возвращения Москвы на выставку. Группа украинских активисток устроила акцию протеста у российского павильона.

На фоне споров жюри Биеннале решило не награждать страны, участвующие в военных конфликтах, и ушло в отставку, а церемония вручения премий перенесена на ноябрь.