  • Новость часаВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тыс. раз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    10 мая 2026, 11:05 • Новости дня

    Дмитриев заявил об ухудшении вариантов для ЕС в энергетике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что варианты в области энергетики для Евросоюза и Британии в условиях крупнейшего кризиса ухудшились на фоне ожидаемого укрепления сотрудничества России и Китая в газовой и нефтяной сфере.

    Дмитриев заявил, что варианты в сфере энергетики для Евросоюза и Британии ухудшились на фоне укрепления сотрудничества России и Китая, передает РИА «Новости». Он отметил, что ЕС и Британия столкнулись с худшим энергетическим кризисом на фоне последних событий. По его словам, «варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились».

    Владимир Путин на днях заявил о высокой степени договоренностей между Россией и Китаем, позволяющих сделать существенный шаг вперед в сотрудничестве по газу и нефти. Это укрепит позиции обеих стран на энергетическом рынке и может повлиять на поставки для других регионов.

    На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что затрудняет мировой экспорт нефти и сжиженного природного газа. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира, усилив давление на европейский и британский энергетические рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал экономические трудности в странах Евросоюза с отказом от надежных поставок энергоресурсов из России.

    Ранее он спрогнозировал столкновение ЕС и Британии с неконтролируемыми экономическими проблемами в мае.

    Спецпредставитель президента РФ также заявил о неподготовленности европейских стран к беспрецедентному энергетическому кризису.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    Комментарии (9)
    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    Комментарии (6)
    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Комментарии (3)
    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    Комментарии (14)
    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    Euractiv: ЕС начал оказывать давление на Фицо из-за поездки в Москву

    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал попытку вступления Украины в ЕС началом украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин пояснил, что эти евроинтеграционные устремления в конечном счете привели к государственному перевороту в Киеве. В дальнейшем, подчеркнул президент, последствия переворота вызвали события в Крыму, определили позицию жителей юго-восточных регионов и привели к началу полномасштабных боевых действий.

    Кроме того, касаясь темы дипломатического урегулирования, Путин упомянул свой опыт минских соглашений. Он обратил внимание, что бесконечные разговоры без предварительной тщательной работы специалистов часто оказываются безрезультатными: «Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку». По его словам, обеим сторонам должно быть понятно, что «договоренности полностью согласованы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии: Кредит ЕС Киеву окажется даром

    Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Кредит ЕС Киеву окажется даром

    Tекст: Мария Иванова

    Многомиллиардная финансовая помощь Евросоюза украинским властям фактически станет безвозмездным подарком, так как страна не сможет вернуть предоставленные средства, предупредил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

    Кредит стран Европейского союза Киеву на сумму 90 млрд евро окажется просто даром, поскольку Украина его не выплатит, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что эти 90 млрд евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить», – сказал Гашпар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал европейский кредит Киеву на 90 млрд евро обычным подарком.

    Депутат Европарламента Тьерри Мариани охарактеризовал условия возврата этих средств фарсом.

    При этом Еврокомиссия уже приступила к привлечению денег на рынках капитала для финансирования данного займа.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Путин и Фицо завершили переговоры в Москве

    Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо продлились около двух часов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились около двух часов.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились более полутора часов, передает ТАСС. Сначала лидеры пообщались один на один, после чего к ним присоединились представители правительств двух стран.

    Фицо приехал в Москву вместе с другими иностранными лидерами для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров стороны затронули различные направления взаимодействия и рассмотрели перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года, передает РИА «Новости».

    В состав российской делегации вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Фицо провел отдельную встречу с Путиным перед расширенными переговорами.

    Президент России поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    Президент России отметил важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Российский лидер указал на осложнение двусторонних отношений из-за давления Евросоюза и НАТО.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин отметил принципиальность Фицо по роли СССР в освобождении Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    В ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что правительство премьера Словакии Роберта Фицо последовательно и твердо отстаивает сохранение исторической правды о подвиге Советской армии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что уважает неизменную позицию Фицо относительно сохранения правды о событиях Второй мировой войны и роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. По словам российского лидера, это достойно уважения и свидетельствует о принципиальности позиции словацкого руководства.

    «Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма», – заметил российский лидер.

    Также Владимир Путин напомнил о вкладе словацких борцов с фашизмом в достижение Великой Победы. Он особо отметил значимость Словацкого национального восстания, начавшегося 29 августа 1944 года, и подчеркнул, что Россия ценит память о совместной борьбе против нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве.

    Роберт Фицо ранее принял участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Кремле с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака. До этого словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо какого-либо послания с Украины Путину.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которой обсуждаются развитие двусторонних отношений и будущее совместных экономических проектов.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Встреча проходит в рамках визита Фицо на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

    В составе российской делегации присутствуют руководитель Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также министры Валерий Фальков и Сергей Лавров. Переговоры охватывают широкий спектр вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

    Особое внимание стороны уделяют перспективам восстановления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не заседала с 2021 года. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

    Ранее в субботу Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо каких-либо посланий от Зеленского Путину.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса» в Европе

    Премьер Словакии Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возрождении нового «железного занавеса» в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает времена холодной войны, когда между странами континента существовали глубокие политические и экономические барьеры.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Фицо отметил: «Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес». Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения».

    Премьер-министр выразил уверенность, что обе страны способны предпринять шаги для восстановления нормальных связей.

    Фицо подчеркнул важность диалога и заявил о готовности работать над улучшением отношений между Словакией и Россией. Он считает, что партнерство и открытость могут противостоять усиливающейся изоляции в Европе.

    На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин указал на негативное влияние Евросоюза на двусторонние отношения.

    Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин на встрече с Фицо указал на давление ЕС и НАТО

    Путин указал на давление ЕС и НАТО при переговорах с Фицо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент на встрече с премьером Словакии в Кремле Робертом Фицо подчеркнул, что ситуация в двусторонних отношениях осложнилась из-за давления со стороны Евросоюза и НАТО.

    Евросоюз и НАТО формируют конфронтационную линию, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это негативно сказывается на двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

    Президент отметил, что нынешние сложности обусловлены событиями на Украине и внешнеполитической ситуацией.

    «Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Большом Кремлевском дворце.

    Путин отметил твердую позицию Фицо по вопросу роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Также стороны обсудили сложности перелета словацкой делегации, которые возникли из-за отказа стран Прибалтики разрешить пролет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении
    Фицо решил провести срочное совещание с Transpetrol по итогам поездки в Москву
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку