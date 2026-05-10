Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев заявил, что варианты в сфере энергетики для Евросоюза и Британии ухудшились на фоне укрепления сотрудничества России и Китая, передает РИА «Новости». Он отметил, что ЕС и Британия столкнулись с худшим энергетическим кризисом на фоне последних событий. По его словам, «варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились».

Владимир Путин на днях заявил о высокой степени договоренностей между Россией и Китаем, позволяющих сделать существенный шаг вперед в сотрудничестве по газу и нефти. Это укрепит позиции обеих стран на энергетическом рынке и может повлиять на поставки для других регионов.

На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что затрудняет мировой экспорт нефти и сжиженного природного газа. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира, усилив давление на европейский и британский энергетические рынки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал экономические трудности в странах Евросоюза с отказом от надежных поставок энергоресурсов из России.

Ранее он спрогнозировал столкновение ЕС и Британии с неконтролируемыми экономическими проблемами в мае.

Спецпредставитель президента РФ также заявил о неподготовленности европейских стран к беспрецедентному энергетическому кризису.