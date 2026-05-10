Tекст: Дмитрий Зубарев

Мема заявил, что Евросоюз должен возобновить закупку российских энергоносителей, чтобы избежать энергетического кризиса, передает ТАСС. В социальной сети X политик подчеркнул: «Вне зависимости от введенных санкций, ЕС отчаянно нуждается в энергоносителях из России. Было бы разумно перестать считать себя нравственнее остальных и начать покупать больше энергоносителей из РФ на фоне кризиса».

По словам Мема, отказ от российских энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, особенно в условиях сохраняющейся напряженности на рынке. Он призвал европейские власти к прагматичному подходу: приоритетом, по его мнению, должна стать стабильность экономики, а не политические амбиции.

Ранее, 28 апреля, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о подготовке очередного, 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Новый пакет, как отметил Цахкна, будет направлен на усиление давления именно на российский энергетический сектор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах Евросоюза ввести 21-й пакет антироссийских санкций до первого июля.

