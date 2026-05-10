Ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния ледников Антарктиды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шельфовые ледники Антарктиды могут таять значительно быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications. Один из руководителей работы, Цинь Чжоу, отметил в беседе с изданием Daily Mail: «Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря».

По мнению авторов исследования, если шельфовый ледяной покров ослабнет или начнет разрушаться, это приведет к высвобождению огромных масс льда, которые сейчас удерживает ледяной щит. Исследователи подчеркивают, что в случае подобного развития событий уровень моря может подняться на 58 метров, что создаст угрозу для миллионов людей по всему миру.

Шельфовые ледники представляют собой массивные ледяные образования, частично плавающие на воде и частично опирающиеся на морское дно. Они продолжают движение от береговой линии в сторону океана, постепенно утончаясь к краям, и формируют своеобразный ледяной барьер, защищающий материковые ледники от быстрого таяния.

