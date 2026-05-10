    10 мая 2026, 10:38 • Новости дня

    Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиакомпании вернулись к выполнению рейсов на южные направления, предоставляя пассажирам доступ к привычному расписанию и увеличенному числу перелетов, сообщили в Минтрансе.

    Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объеме, сообщает Минтранс в Max.

    Воздушное движение осуществляется без ограничений по пропускной способности и транзиту. В 9:00 по московскому времени были отменены все НОТАМы на ранее введённые ограничения в этом регионе.

    За 9 мая было выполнено 441 рейс, которыми воспользовались 63,8 тыс. пассажиров. По состоянию на 08:30 10 мая в списке регулярных перевозок на южном направлении было 277 рейсов, отмен в этот день не отмечено.

    На сегодня уже выполнено 83 рейса, а число перевезённых пассажиров составило 11 тыс. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за развитием ситуации. Оперативный штаб, работающий при Минтрансе по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, останется активен до 12 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

    Из-за этого инцидента тринадцать южных аэропортов временно прекратили обслуживание пассажиров.

    Утром 9 мая российские авиакомпании возобновили выполнение международных рейсов через южные воздушные гавани.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    Полиция на Украине начала проверку из-за исполнения песни «Матушка-земля»

    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство зарубежных стран с пониманием восприняли предупреждение Москвы о возможных последствиях для киевского режима в случае террористических действий на 9 Мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Ушаков также обратил внимание на отсутствие ударов по Красной площади 9 мая. По его словам, именно по этой причине массированного ответного ракетного удара по украинской столице не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон договорились о перемирии на День Победы. Российская сторона призывала зарубежные страны вывезти своих дипломатов из Киева.

    Министерство иностранных дел России рекомендовало серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

    Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

    Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Путин: Возможная Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    9 мая 2026, 13:13 • Новости дня
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    @ Игорь Беляев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для возобновления поставок российской нефти японской стороне необходимо снять введенные ранее санкции, включая потолок цен на энергоносители, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.

    Правительство Японии не обращалось к России с просьбой о возобновлении поставок нефти, сказал Ноздрев, передает ТАСС.

    В случае возникновения такого запроса японской стороне придется отменить действующие ограничения, в первую очередь ценовой потолок на сырье.

    «Двустороннее взаимодействие в сфере энергетики усилиями Токио находится на минимальном уровне», – подчеркнул дипломат.

    Он напомнил, что эта страна, которая практически полностью зависит от закупок энергоносителей из-за рубежа, сама приняла решение отказаться от российских нефти и угля.

    Японским властям удается в определенной степени отстаивать важность сохранения своего участия в российских энергетических проектах на Сахалине и в Арктике. Сейчас Токио закупает нефть с проекта «Сахалин-2» лишь один-два раза в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина. До этого фирма Taiyo Oil возобновила закупки сырья с проекта «Сахалин-2».

    9 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Участник Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал главе государства на параде конверт с письмом, в котором выразил признательность за развитие страны и поддержку армии.

    Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал, что в послании президенту Владимиру Путину содержались слова искренней благодарности, передает РИА «Новости».

    Перед началом парада на Красной площади глава государства пообщался с ветеранами на трибуне, поприветствовав каждого и пожав им руки. В этот момент Семенов передал ему конверт, который президент положил в нагрудный карман.

    «Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать», – объяснил свой поступок Семенов.

    Ветеран добавил, что прошел Сталинград, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях и от лица старого солдата передал низкий поклон главе государства.

    Кирилл Семенов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области, в этом году ему исполнится 103 года. На фронт он был призван в 1942 году, служил в 62-й армии под Сталинградом, получил два ранения и встретил Победу в Германии. На сегодняшний день он остается одним из последних живых воинов армии, отстоявшей город на Волге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на параде Победы один из ветеранов лично вручил президенту России конверт с посланием.

    Самому старшему участнику торжественного мероприятия Кириллу Семенову в этом году исполнится 103 года.

    Глава государства поздравил присутствующих на Красной площади военнослужащих с главным праздником страны.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    Бывший польский премьер Миллер высмеял Зеленского из-за указа о параде в Москве

    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

