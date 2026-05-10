Эксперт рассказал о бесплатных способах защиты автомобиля от слежки

Эксперт Педанов посоветовал проверять авто на скрытые трекеры перед поездками

Tекст: Дарья Григоренко

Педанов посоветовал водителям заранее подготовить транспортные средства к длительным поездкам. «Довольно часто злоумышленники отслеживают автомобили на парковке торговых центров или крупных магазинов и приклеивают к машине метку AirTag, чтобы выследить до тихого места», – сказал он, передает ТАСС.

Для предотвращения угона эксперт рекомендует использовать специализированные программы для поиска скрытых устройств, например, Tracker Detect. Кроме того, важно проверить официальное приложение автомобиля и удалить из него старые телефоны друзей, бывших владельцев или сотрудников автосервисов. Это поможет избежать несанкционированного доступа и разблокировки машины.

