Иран перекрыл Ормузский пролив для союзников США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Акраминия заявил, что Иран не позволит проходить через Ормузский пролив судам тех государств, которые поддержат санкции США против Тегерана, передает RT.

Он подчеркнул, что с этого момента страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Ирана, «безусловно, столкнутся с трудностями при проходе через Ормузский пролив».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные пригрозили ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов до полного снятия американской морской блокады.

Тегеран строго запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.