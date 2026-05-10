Семь домов загорелись в Свердловской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь домов загорелись в поселке Бисерть Свердловской области, угрозу дальнейшего распространения огня подтверждают местные власти, передает РИА «Новости». Возгорание произошло на фоне сильного ветра, что осложняет ситуацию и увеличивает риск для соседних строений.

В департаменте информационной политики уточнили, что губернатор региона Денис Паслер лично контролирует ситуацию. «На данный момент пострадавших нет, горят семь домов. Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения», – заявили в ведомстве.

Для жителей организован пункт временного размещения в гостинице «Увал». В тушении пожара участвуют более 60 спасателей и 17 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в дачном доме под Екатеринбургом в результате возгорания погибли трое детей.

В городе Асбест Свердловской области жертвами пожара в многоквартирном доме стали двое малолетних детей.

В уральской деревне Березовка огонь уничтожил десять частных жилых домов.