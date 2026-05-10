В «Сибуре» рассказали о влиянии полимерной упаковки на сохранность еды

«Сибур»: Современная полимерная упаковка позволила сохранить до 25% продуктов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это не только вопрос удобства, но и серьезный фактор снижения пищевых потерь: до 25% продуктов удается уберечь от порчи благодаря специальной упаковке, передает РИА «Новости».

Машуков отметил, что использование пластиковых материалов может увеличить срок хранения продуктов от полутора до 10 раз в зависимости от их типа. Наиболее заметный эффект достигается при хранении свежего мяса, хлеба, молочной продукции и снеков, где упаковка помогает дольше сохранять свежесть и качество товаров.

Эксперт подчеркнул, что отказ от пластиковой упаковки к 2030 году может привести к потере более 2 млрд тонн продовольствия. При этом дополнительно около 870 млн человек по всему миру, по данным ФАО, BCG и World Resources Institute, могут регулярно сталкиваться с нехваткой пищи, если отказаться от современных упаковочных решений.

Ранее сообщалось, что более половины россиян не готовы отказаться от пластиковой посуды, бутылок, контейнеров и щеток, несмотря на растущую сознательность в отношении уменьшения использования пластика.

Программа ООН по окружающей среде оценила объем ежедневных мировых пищевых отходов в один миллиард порций.