В Петербурге открылась выставка о войне «Русский Императив»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выставка «Русский Императив» открылась в Петербурге. Экспозиция посвящена осмыслению темы войны в жизни русского народа и включает как классические, так и современные произведения искусства, сообщает Telegram-канал «Русский стиль .

В основу выставки вошли работы выдающихся художников, таких как Василий Кандинский, Кузьма Петров-Водкин, Илья Репин, Василий Верещагин, Гелий Коржев, Павел Корин и Вера Мухина. Посетители могут увидеть произведения из лучших музейных собраний страны, а также работы современных авторов.

Организаторы подчеркивают, что для многих семей в России война – глубоко личная драма, отраженная в искусстве через образы героев, подвигов и утрат. Экспозиция раскрывает роль войны как части биографии каждого русского человека, связывая прошлое с настоящим через художественные образы и исторические ассоциации.

Выставка подготовлена проектом «Русский стиль» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит в МВК «Манеж» по адресу: Исаакиевская площадь, 1.

