Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к X

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дуров заявил, что правительство Франции обвиняет социальную сеть X в незаконных действиях, которыми само занимается, передают «Вести». Он прокомментировал заявление парижской прокуратуры, где говорится о начале предварительного расследования в отношении X. Дуров считает, что французские власти предъявляют X те же обвинения, в которых можно уличить и их самих.

По словам Дурова, власти Франции занимаются незаконным сбором персональных данных граждан, обрабатывают эти сведения без должной защиты и извлекают информацию из автоматизированных систем. Он также утверждает, что французские чиновники нарушают конфиденциальность электронных коммуникаций и даже продают преступникам данные о криптоинвесторах.

Дуров добавил, что, по его мнению, французы оказывают давление на платформы, поддерживающие свободу слова, поскольку опасаются серьезных политических изменений в 2027 году. Основатель Telegram считает, что власти Франции пытаются заставить замолчать такие площадки под любым удобным предлогом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель мессенджера Telegram предупредил Париж о риске масштабной кражи персональной информации пользователей.

Власти Франции предъявили предпринимателю более десяти уголовных обвинений.

Владелец социальной сети X Илон Маск проигнорировал вызов на допрос к французским следователям.