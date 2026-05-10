Space Energy пообещала запускать с частного космодрома до 50 ракет в год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космодром «Приморский», строительство которого планирует завершить в этом году частная компания Space Energy, сможет осуществлять до 50 запусков легких ракет в год, передает РИА «Новости». В компании уточняют, что инфраструктура комплекса изначально спроектирована для сверхлегких и легких ракет, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и сократить время подготовки к миссиям.

Комплекс будет использоваться для запусков новой сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», которую разрабатывает Space Energy. Первый запуск «Орбиты» намечен на 2027 год, однако, если проект будет реализован успешно, старт может состояться уже в этом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy запланировала строительство собственного космодрома в Приморье на 2026 год. Главный конструктор предприятия назначил первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» на начало 2027 года. Организация подготовила суборбитальный старт носителя Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр.