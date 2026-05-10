Взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни 12 полицейских

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Банну на северо-западе Пакистана произошел взрыв автомобиля у полицейского участка, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. В результате трагедии погибли не менее 12 полицейских, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Неизвестный сотрудник правоохранительных органов сообщил, что после взрыва рядом с участком началась перестрелка с предполагаемым организатором нападения. На данный момент подробности о личностях нападавших и обстоятельствах происшествия не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пакистанском Пешаваре боевики атаковали штаб-квартиру федеральной полиции. В провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве заминированного автомобиля около военной колонны погибли 13 человек. В округе Сват перед дипломатическим кортежем посла России подорвался полицейский автомобиль.