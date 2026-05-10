Волков одержал победу над Кортес-Акостой на UFC 328

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский боец ММА Александр Волков одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328, который прошёл в Ньюарке, США, передает РИА «Новости». Бой тяжеловесов был третьим по значимости событием вечера и завершился единогласным решением судей в пользу Волкова.

Для Александра Волкова эта победа стала 40-й в профессиональной карьере при 11 поражениях. Ему 37 лет, и он продолжает оставаться одним из наиболее стабильных российских бойцов в тяжелом весе.

Вальдо Кортес-Акоста после этого поединка имеет 17 побед и три поражения на профессиональном ринге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире UFC 328 Хамзат Чимаев уступил американцу Шону Стрикленду. В марте 2026 года российский боец Мовсар Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи на турнире в Лондоне. В декабре 2025 года Петр Ян вернул себе чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.