Судно с хантавирусом у пассажиров прибыло к Канарским островам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Круизное судно MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, прибыло к острову Тенерифе, сообщает ТАСС. По данным портала VesselFinder, судно пришвартовалось у берегов Канарских островов, где власти Испании реализуют протокол эвакуации.

Министерство обороны Испании планирует транспортировать 14 граждан страны, находящихся на борту, в больницу Мадрида для прохождения карантина. Именно эти пассажиры, согласно плану, первыми покинут судно. До прибытия репатриационных рейсов все остальные пассажиры остаются на борту.

Испанские власти подчеркивают, что прибытие MV Hondius не создает угрозы для местных жителей. После завершения эвакуации судно с примерно 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. На лайнере зарегистрировано около 150 человек, большинство из которых – граждане США, Британии, Испании и Нидерландов, а в экипаже есть один гражданин России.

Вспышка хантавируса затронула восемь человек, трое скончались, а один заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Всем пассажирам предписано оставаться в каютах, поскольку инкубационный период вируса может длиться несколько недель, что усложняет выявление новых случаев.

MV Hondius отправился в апреле из аргентинского города Ушуайя, совершив остановки на нескольких островах Атлантики. Хантавирусы передаются человеку от мелких млекопитающих и могут вызывать тяжелые осложнения, такие как сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил карантинные протоколы для пассажиров зараженного лайнера. Врачи зафиксировали два новых подозрительных случая заболевания в Испании и на британском архипелаге Тристан-да-Кунья. Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм хантавируса «Андес».