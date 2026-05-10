Чимаев уступил Стрикленду и лишился титула чемпиона UFC

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хамзат Чимаев не смог сохранить титул чемпиона UFC в среднем весе, уступив Шону Стрикленду на турнире UFC 328, сообщает ТАСС. Событие прошло в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. Стрикленд одержал победу раздельным решением судей.

Бой стал первой защитой чемпионского пояса для Чимаева, который завоевал титул в августе 2025 года, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР. Теперь чемпионский титул переходит к американцу.

Позже представители бойцовского клуба «Ахмат» опровергли слухи о гибели спортсмена в автомобильной аварии.

До этого боец жестко раскритиковал гендиректора промоушена Дэйну Уайта из-за невыполненных обещаний.