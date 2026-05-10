Тела трех мужчин найдены в автомобиле на юге Сахалина

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку после инцидента на юге острова, передает РИА «Новости».
«В районе мыса Крильон Невельского района обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти», – говорится в заявлении надзорного ведомства. К выяснению обстоятельств трагедии подключилось областное управление Следственного комитета.
Представители ведомства уточнили, что при первичном осмотре места происшествия криминальных следов найти не удалось. Для установления точных причин гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой следователи примут процессуальное решение.
