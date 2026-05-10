  • Новость часаВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тыс. раз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    10 мая 2026, 08:00 • Новости дня

    Обострение на Ближнем Востоке вызвало дефицит серной кислоты

    WSJ: Кризис вокруг Ирана взвинтил мировые цены на серную кислоту

    Tекст: Антон Антонов

    Напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты, пишет Wall Street Journal.

    Значительная доля этого вещества традиционно поступает с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Химикат критически важен для производства удобрений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», – говорится в публикации.

    Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза дефицита на рынке удобрений заставила Китай, являющийся крупнейшим производителем кислоты, ввести экспортные ограничения. Это решение дополнительно подстегнуло рост цен и усугубило нехватку сырья. По оценке эксперта агентства Argus Сары Марло, от сокращения китайских поставок сильнее всего могут пострадать экономики Чили и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте уже сообщалось о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки серной кислоты. Кроме того, в Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия.

    10 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство Ирана в Армении опубликовало сообщение в соцсети X, поздравив пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и одновременно напомнив об атаке США на начальную школу для девочек в Минабе.

    В сообщении, размещенном в соцсети X, иранские дипломаты поздравили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери, отмечают «Вести». В публикации подчеркивается, что «дети невинны и достойны любви», а также приводится напоминание о 168 погибших девочках в результате удара США по школе в Минабе.

    В тексте сообщения указывается: «Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей».

    Кэролайн Левитт, которой двадцать восемь лет, стала мамой во второй раз. Дочь родилась от шестидесятилетнего строительного магната Николаса Риччио.

    Атака по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны ста шестидесяти восьми погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране прошли похороны погибших при американском ударе школьниц. Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела данного учебного заведения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил о гибели около 160 человек.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Акраминия сообщил, что Иран подготовил для Соединённых Штатов «неожиданные варианты» в случае нового нападения на страну, передает ТАСС.

    Акраминия заявил: «Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <…> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы». По его словам, если конфликт выйдет на эти новые направления, Тегеран сможет «застать врага врасплох», так как Вашингтон не сможет предвидеть подобного развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной.

    Иранские военные выпустили несколько типов тяжелых ракет по расположениям американских войск.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило об ошибке Израиля при атаке на Иран.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    WSJ: Израиль разместил секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 01:19 • Новости дня
    Bloomberg указало на быстрое сокращение мировых запасов нефти
    Bloomberg указало на быстрое сокращение мировых запасов нефти
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые запасы нефти стремительно сокращаются, что связано с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и ограничениями судоходства в Ормузском проливе, передает Bloomberg.

    По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля глобальные резервы уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель значительно превышает предыдущие значения. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что текущие объемы сырья приблизились к минимальным отметкам с 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Быстрое истощение запасов создает серьезные риски еще более резких скачков цен и возникновения дефицита. Эксперты отмечают, что правительства стран мира едва ли смогут эффективно смягчить последствия этой ситуации. Даже после окончания конфликта на рынке может сохраниться крайне нестабильная обстановка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 млн баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК упала до самого низкого показателя с 1990 года. Глобальные резервы энергоносителей достигли минимального уровня за последние восемь лет.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Раненый при атаке верховный лидер Ирана пошел на поправку

    Пострадавший от взрывной волны верховный лидер Ирана Хаменеи пошел на поправку

    Tекст: Мария Иванова

    Высший руководитель Ирана успешно восстанавливается после травм, полученных при падении от взрывной волны во время недавних атак США и Израиля, заявил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни.

    О состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи рассказал руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни, передает РИА «Новости».

    Политик пострадал во время недавних ударов Соединенных Штатов и Израиля, попав под сильную взрывную волну.

    «В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», – заявил чиновник. Он добавил, что у главы государства также осталась небольшая рваная рана за ухом.

    В подходящее время Хаменеи планирует выступить перед публикой. Ранее, 7 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые сообщил о личной встрече с верховным лидером.

    Сам руководитель страны не появлялся на публике с момента своего избрания в ночь на 9 марта. При этом его пресс-служба регулярно публиковала официальные послания, которые зачитывались по телевидению или распространялись в печатном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан провел очную встречу с Моджтабой Хаменеи.

    Верховный лидер получил серьезные ожоги лица в результате израильского удара по Тегерану.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о полном контроле главы государства над ситуацией в стране.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Федерация футбола Ирана назвала десять условий участия сборной в ЧМ в США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран запросил особые гарантии, включая выдачу виз и уважение к государственным символам, перед отправкой национальной сборной на футбольный турнир в Северную Америку.

    Федерация футбола Исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир в США, Мексику и Канаду, передает РИА «Новости». В их число вошли беспрепятственная выдача виз, уважение к государственному флагу и гимну, а также обеспечение безопасности футболистов.

    Поводом для ультиматума стал апрельский инцидент с главой иранской федерации Мехди Таджем. Власти Канады не пустили функционера на конгресс ФИФА из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции. В 2024 году Оттава официально признала эту структуру террористической организацией.

    «Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов», – подчеркнули в ведомстве. Представители организации добавили, что никакие внешние силы не смогут лишить страну заслуженного права выступить на соревнованиях.

    На групповом этапе мундиаля, который продлится с 11 июня по 19 июля, иранцам предстоит сыграть в США. Команда встретится со сборными Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Матч против Египта пройдет 27 июня в Сиэтле.

    Турнир состоится на фоне геополитической напряженности: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, унесшие жизни более трех тысяч человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Дипломатические переговоры пока безрезультатны, а Вашингтон продолжает блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года на территории США.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг запрет на въезд иранских футболистов.

    Правительство Исламской республики объявило о полной готовности спортсменов к мировому первенству.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    FT сообщила о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью «москитного флота»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе, пишет Financial Times.

    По данным Financial Times, именно «москитный флот» является самой активной надводной силой страны, сочетая дешевые массовые лодки и современные модели, передает РИА «Новости».

    Эксперты ранее заявляли, что порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и несколько тысяч ракетных катеров способны эффективно противостоять американским военно-морским силам. Часть судов имеет легкое вооружение, тогда как другие оснащены ракетами малой дальности.

    Взаимодействие флота с арсеналом беспилотников Корпуса стражей исламской революции позволило Тегерану поддерживать постоянную угрозу, достаточную для отпугивания проходящих кораблей. Обозреватели считают, что эта тактика останется центральной для региона даже после завершения текущих конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отразили нападение иранских катеров в Ормузском проливе. В апреле Вашингтон поручил американскому флоту уничтожать суда москитного флота Ирана.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Песков сравнил урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Процесс достижения мирных соглашений по украинскому и иранскому кризисам потребует значительного времени и выдержки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Разрешение противоречий с иранской стороной станет для американских властей таким же непростым испытанием, как и преодоление разногласий между Москвой и Киевом, сказал Песков, передают «Вести».

    «Выход на мирное соглашение – это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам», – пояснил он.

    Представитель Кремля добавил, что точные сроки завершения текущих геополитических кризисов пока неизвестны. В связи с этим он посоветовал всем набраться терпения в ожидании окончательной развязки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский связывал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране. Песков опровергал слухи о срыве украинского урегулирования из-за ближневосточных событий.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты сохраняют ограничения на движение судов в ближневосточном регионе, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на фоне остановки операции «Проект Свобода».

    CENTCOM заявило, что «морская блокада США против Ирана продолжается в полном объеме». Военное ведомство уточнило, что на сегодняшний день американские вооруженные силы развернули 58 торговых судов, четыре корабля получили различные повреждения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 апреля Центральное командование вооруженных сил США начало морскую блокаду иранских портов. Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил грузовое судно у берегов Катара

    UKMTO сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно около Дохи

    Tекст: Мария Иванова

    К северо-востоку от столицы Катара в коммерческий корабль попал неопознанный боеприпас, однако экипажу удалось быстро ликвидировать возникшее возгорание.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел 10 мая недалеко от катарской столицы Дохи, передает РИА «Новости».

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), после удара на борту вспыхнул небольшой пожар, который экипажу удалось оперативно потушить.

    «Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте к северо-востоку от Дохи. От судна поступило сообщение о попадании в него неизвестного снаряда... Жертв нет», – отмечается в официальном заявлении на сайте британского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Катара.

    В конце марта из-за удара по другому судну в районе Дубая вспыхнул пожар.

    В середине марта у восточного побережья ОАЭ коммерческий танкер получил незначительные повреждения от неопознанного боеприпаса.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран перекрыл Ормузский пролив для союзников США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые поддержат санкционную политику США против Тегерана, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    Акраминия заявил, что Иран не позволит проходить через Ормузский пролив судам тех государств, которые поддержат санкции США против Тегерана, передает RT.

    Он подчеркнул, что с этого момента страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Ирана, «безусловно, столкнутся с трудностями при проходе через Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные пригрозили ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов до полного снятия американской морской блокады.

    Тегеран строго запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Британский эсминец HMS Dragon перебросили от берегов Кипра на Ближний Восток

    Tекст: Мария Иванова

    Военное командование Британиинаправило боевой корабль HMS Dragon из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив для возможного участия в международной миссии.

    Лондон переводит эсминец HMS Dragon из Средиземного моря в ближневосточный регион, передает РИА «Новости».

    «HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе», – цитирует агентство сообщение канала Sky News.

    В министерстве обороны подчеркнули, что безопасность Кипра останется на высоком уровне даже после ухода корабля. За последние месяцы оборонные возможности на острове были значительно усилены.

    В марте Британия направила HMS Dragon к берегам Кипра после атаки беспилотника на базу Акротири. По оценкам военных, дрон был запущен не со стороны Ирана, а с территории Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара прибыл военный корабль RFA Lyme Bay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке эсминца HMS Dragon на Кипр.

    Военный корабль потратил три дня на прохождение через Ла-Манш. Позже судно отправилось на ремонт из-за технической неисправности системы водоснабжения.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по югу Ливана стали девять человек

    В результате атаки авиации Израиля на ливанскую Саксакию погибли девять человек

    Tекст: Мария Иванова

    Авианалет Израиля на населенный пункт в окрестностях Сайды в Ливане привел к гибели целой семьи беженцев, еще 15 местных жителей получили различные ранения.

    Израильская боевая авиация нанесла удар по поселению Саксакия на юге Ливана, передает ТАСС.

    Жертвами этой жестокой атаки стали девять человек, еще 15 мирных граждан серьезно пострадали.

    В министерстве здравоохранения республики сообщили трагические подробности произошедшего. «Ракетный удар был нанесен по одному из домов, в котором проживала семья беженцев из приграничных районов, все ее члены, включая троих детей погибли», – указывается в тексте заявления.

    В ведомстве добавили, что количество жертв может увеличиться, поскольку спасательные службы продолжают разбирать завалы. Накануне израильские военные атаковали позиции шиитской милиции «Хезболлах» около нескольких южных городов, предварительно призвав местное население эвакуироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильская авиация атаковала семь населенных пунктов на территории южного Ливана.

    В результате ночного налета на поселение Джбшит погибла семья из пяти человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении
    Фицо решил провести срочное совещание с Transpetrol по итогам поездки в Москву
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку