Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением восприняла отказ израильских властей разрешить разгрузку российского судна Panormitis с зерном в порту Хайфы, сообщается на сайте ведомства.

По словам Захаровой, решение было принято израильской стороной под давлением Киева. В заявлении подчеркивается, что Москва отмечает влияние украинской стороны на этот шаг.

«Некоторые представители киевского режима приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна». Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», - заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы. В тот же день посол Израиля был вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста.

Однако Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна. Но Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В итоге 30 апреля разгрузка судна с зерном в порту Хайфа была отложена из-за опасений санкций Евросоюза и дипломатического давления.