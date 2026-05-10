    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня

    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сухогруз Panormitis с зерном не получил разрешения на разгрузку в порту Хайфы в Израиле, что вызвало сожаление у Москвы, отметили в МИД.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением восприняла отказ израильских властей разрешить разгрузку российского судна Panormitis с зерном в порту Хайфы, сообщается на сайте ведомства.

    По словам Захаровой, решение было принято израильской стороной под давлением Киева. В заявлении подчеркивается, что Москва отмечает влияние украинской стороны на этот шаг.

    «Некоторые представители киевского режима приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна». Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», - заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы. В тот же день посол Израиля был вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста.

    Однако Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна. Но Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В итоге 30 апреля разгрузка судна с зерном в порту Хайфа была отложена из-за опасений санкций Евросоюза и дипломатического давления.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    8 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Али Хазариян заявил, что Иран впредь будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду, сообщает Fars.

    Иран будет реагировать военным путем на любые попытки морской блокады со стороны США, заявил член комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян, передает РИА «Новости».

    По его словам, «отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики».

    В ночь на пятницу Центральное командование вооружённых сил США сообщило об ударах по иранским военным объектам. Американская сторона пояснила, что они были предприняты в ответ на атаки против собственных сил в регионе.

    Вооруженные силы Ирана и США прекратили столкновения в районе Ормузского пролива после обмена несколькими ударами.

    Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    7 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе.

    Ранее американский эсминец Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska в рамках морской блокады.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    @ Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    8 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    8 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    7 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Нью-йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    @ IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

    Нью-йоркский девелопер и глава Vornado Realty Trust Стив Рот резко раскритиковал мэра Зохрана Мамдани за его кампанию под лозунгом «обложить налогом богатых», назвав такую риторику опасной, безответственной, и даже сравнил ее с расистскими оскорблениями.

    Как пишет New York Post, Рот заявил, что фраза «налоги на богатых», произнесенная с гневом и презрением, «так же ненавистна, как отвратительные расовые оскорбления или лозунг «от реки до моря», популярный на антиизраильских протестах» («От реки до моря» – это сокращенная форма фразы «От реки до моря Палестина будет свободной». Речь идет о территории между рекой Иордан и Средиземным морем – то есть о землях, где находятся Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа – прим. ВЗГЛЯД).

    По словам предпринимателя, богатые жители города становятся мишенью политиков, несмотря на то, что именно они поддерживают экономику мегаполиса. «Богатые, которых атакуют политики, – это воплощение американской мечты. Они создают рабочие места, занимаются благотворительностью и платят значительную часть налогов Нью-Йорка», – подчеркнул Рот. Он подчеркнул, что элита стоит у вершины «экономической пирамиды Америки» и заслуживает похвалы, а не нападок.

    Поводом для конфликта стало недавнее видео Мамдани, в котором мэр выступил на фоне роскошного пентхауса миллиардера Кена Гриффина стоимостью 238 млн долларов в центре Манхэттена. Видео использовалось для продвижения инициативы по повышению налогов на элитную недвижимость и вторые дома.

    Ранее в США заявление конгрессмена-республиканца Энди Оглса о том, что «мусульманам не место в американском обществе», вызвало резкое осуждение коллег из обеих партий.

    7 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Сын главы ХАМАС погиб при израильском авиаударе в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сын главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи, Аззам, погиб в результате израильского авиаудара по району Ад-Дарадж в городе Газа, заявили в палестинском движении.

    По данным телеканала Al Jazeera, Аззам аль-Хейя скончался от ранений, полученных в результате этого удара в среду, передает РИА «Новости».

    В заявлении ХАМАС отмечается: «Трусливое преступление, в ходе которого погиб Аззам аль-Хейя, сын главы движения в секторе Газа и переговорной группы Халиля аль-Хейи, свидетельствует о продолжении Израилем политики, направленной против мирных граждан и членов семей палестинского руководства».

    В ХАМАС добавили, что такие удары призваны оказать давление на движение после неудачных попыток Израиля навязать свои условия в переговорном процессе по прекращению войны в Газе.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе точечных ударов по сектору Газа уничтожены высокопоставленные функционеры радикального палестинского движения, отвечавшие за внутреннюю связь и производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские военные уничтожили главу службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа Рашида Джаджуха.

    8 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после того, как по двум кораблям в Ормузском проливе были нанесены удары, а также после атаки гражданских районов, заявило рано утром в пятницу высшее объединенное военное командование страны.

    «США нанесли удары по «иранскому нефтяному танкеру, следовавшему из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в направлении Ормузского пролива, а также по другому судну, входящему в Ормузский пролив вблизи эмиратского порта Фуджейра», – приводит агентство Reuters выдержку из заявления представителя Центрального штаба иранской разведки «Хатам аль-Анбия», распространенного  государственными СМИ.

    В документе указано, что при содействии некоторых стран региона США наносили воздушные удары по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм.

    Напомним, агентства Mehr и Fars сообщили в четверг о взрывах на юге Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости  Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

