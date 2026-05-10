FT сообщила о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью «москитного флота»

Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

«Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

