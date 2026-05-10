МИД Британии вызвал посла Китая из-за дела о шпионаже

Tекст: Антон Антонов

Британский суд признал двух мужчин виновными в шпионаже в пользу Китая. По версии прокуратуры, 65-летний бывший суперинтендант полиции Гонконга Чун Биу Юэнь давал бывшему полицейскому Скотленд-Ярда и бывшему сотруднику британской пограничной службы Чи Люн Ваю задания по сбору информации в пользу разведслужбы Гонконга, передает РИА «Новости».

«По указанию министра иностранных дел посол Китая был вызван в МИД. Вызов последовал за завершением судебного разбирательства по делу, в рамках которого были вынесены обвинительные приговоры в соответствии с законом о национальной безопасности», – подчеркнули в ведомстве.

Осужденные граждане Британии и Китая, по версии британской стороны, следили за китайскими диссидентами и запугивали их. Один из фигурантов также незаконно использовал правительственные базы данных. В деле фигурировал и бывший британский военный, однако в 2024 году он покончил с собой после задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти обвинили разведывательные службы Китая в ведении крупномасштабных шпионских операций. Правительство Соединенного Королевства поручило контрразведке МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе с китайскими агентами. Министерство государственной безопасности КНР сообщило о вербовке британской службой MI6 двух сотрудников центральных государственных органов.