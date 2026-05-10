    10 мая 2026, 04:28 • Новости дня

    На борту лайнера Caribbean Princess свыше 100 человек заразились норовирусом

    Tекст: Антон Антонов

    Вспышка норовируса поразила отдыхающих во время морского путешествия на круизном лайнере Caribbean Princess из Флориды, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

    Массовое заболевание зафиксировано на судне Caribbean Princess, которое неделю назад вышло из порта во Флориде, передает «Интерфакс».

    Инфекция подтвердилась у более чем 100 человек, передает RT.

    У пострадавших наблюдаются характерные для вируса симптомы, в основном рвота и диарея. В целях предотвращения дальнейшего распространения болезни всех заразившихся оперативно изолировали. Команда круизного корабля приняла экстренные меры реагирования. На борту значительно усилили санитарную обработку и дезинфекцию всех помещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за вспышки хантавируса на борту судна MV Hondius.

    В июле на борту круизного лайнера компании Royal Caribbean произошла вспышка неизвестной кишечной инфекции.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    Помощник президента Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    9 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство зарубежных стран с пониманием восприняли предупреждение Москвы о возможных последствиях для киевского режима в случае террористических действий на 9 Мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Ушаков также обратил внимание на отсутствие ударов по Красной площади 9 мая. По его словам, именно по этой причине массированного ответного ракетного удара по украинской столице не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон договорились о перемирии на День Победы. Российская сторона призывала зарубежные страны вывезти своих дипломатов из Киева.

    Министерство иностранных дел России рекомендовало серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    Полиция на Украине начала проверку из-за исполнения песни «Матушка-земля»

    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»
    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 13:13 • Новости дня
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    @ Игорь Беляев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для возобновления поставок российской нефти японской стороне необходимо снять введенные ранее санкции, включая потолок цен на энергоносители, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.

    Правительство Японии не обращалось к России с просьбой о возобновлении поставок нефти, сказал Ноздрев, передает ТАСС.

    В случае возникновения такого запроса японской стороне придется отменить действующие ограничения, в первую очередь ценовой потолок на сырье.

    «Двустороннее взаимодействие в сфере энергетики усилиями Токио находится на минимальном уровне», – подчеркнул дипломат.

    Он напомнил, что эта страна, которая практически полностью зависит от закупок энергоносителей из-за рубежа, сама приняла решение отказаться от российских нефти и угля.

    Японским властям удается в определенной степени отстаивать важность сохранения своего участия в российских энергетических проектах на Сахалине и в Арктике. Сейчас Токио закупает нефть с проекта «Сахалин-2» лишь один-два раза в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина. До этого фирма Taiyo Oil возобновила закупки сырья с проекта «Сахалин-2».

    9 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

    Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

    Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    Бывший польский премьер Миллер высмеял Зеленского из-за указа о параде в Москве

    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

