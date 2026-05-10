На борту лайнера Caribbean Princess свыше 100 человек заразились норовирусом

Массовое заболевание зафиксировано на судне Caribbean Princess, которое неделю назад вышло из порта во Флориде, передает «Интерфакс».
Инфекция подтвердилась у более чем 100 человек, передает RT.
У пострадавших наблюдаются характерные для вируса симптомы, в основном рвота и диарея. В целях предотвращения дальнейшего распространения болезни всех заразившихся оперативно изолировали. Команда круизного корабля приняла экстренные меры реагирования. На борту значительно усилили санитарную обработку и дезинфекцию всех помещений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за вспышки хантавируса на борту судна MV Hondius.
В июле на борту круизного лайнера компании Royal Caribbean произошла вспышка неизвестной кишечной инфекции.