Space Energy запланировала строительство в Приморье космодрома в 2026 году

Tекст: Антон Антонов

«Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году – с территории первого частного космодрома страны», – говорится в сообщении.

Новый комплекс получит название «Приморский». С его стартовых столов будут запускать сверхлегкую ракету-носитель «Орбита», способную выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную, передает РИА «Новости».

Расположение в Приморском крае выбрано благодаря баллистическим преимуществам для вывода спутников. Генеральный директор Space Energy Георгий Емелин подчеркнул, что создание частных космодромов является мировой тенденцией. В будущем комплекс сможет обслуживать миссии других заказчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy запланировала первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» на начало 2027 года. Предприятие наметило суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр на третий квартал 2026 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов допустил появление частных космодромов в России.