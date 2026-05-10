Постпред Полянский: Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями не работает

Tекст: Антон Антонов

«Что касается контроля над вооружениями, то это, наверное, самый важный аспект работы ОБСЕ – но в «идеальном» мире. Но сейчас он, по сути, заморожен, поскольку вся система соответствующих договоров фактически не действует по разным причинам», – заявил дипломат.

Полянский подчеркнул, что в условиях открытых угроз и заявлений европейских политиков о подготовке к войне с Россией, говорить о доверии невозможно, передает РИА «Новости».

Полянский констатировал фактическую заморозку военно-политического измерения ОБСЕ. Для возобновления прозрачности необходим политический диалог о преодолении кризиса безопасности в Европе, добавил он. По его словам, сейчас отсутствуют «элементы верификации, контроля, меры доверия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона подготовила ряд предложений по реформе ОБСЕ. Полянский отметил, что ОБСЕ дискредитировала себя во время минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в украинском урегулировании.