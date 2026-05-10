В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

Tекст: Мария Иванова

Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.