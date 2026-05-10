ВОЗ оценила риск распространения хантавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о низком риске распространения хантавируса

Tекст: Антон Антонов

«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

По его словам, тревога общества вполне обоснованна после недавней пандемии, однако текущая ситуация намного лучше. Риск заражения остается минимальным как для всего мира, так и для жителей Канарских островов, куда лайнер прибудет в воскресенье.

Низкая опасность объясняется природой самого вируса и своевременными мерами испанского правительства. Пассажиров охваченного инфекцией судна планируют эвакуировать десятью авиарейсами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения инфекции на судне. Специалисты ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм хантавируса «Андес». Экстренные службы эвакуировали с корабля трех заболевших человек.