Захарова: Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы

Tекст: Антон Антонов

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – заявила Захарова РИА «Новости».

Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор после визита в Москву. Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил: «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

Сам глава словацкого правительства назвал большой честью присутствие на праздновании Дня Победы в России. Президент России Владимир Путин отметил неизменную позицию политика по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.