  Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз
    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    1 мая 2026, 22:31 • Новости дня

    США после завершения войны против Ирана решили оставить войска в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    «Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем», – говорится в послании.

    В документе уточняется, что военное ведомство США продолжит корректировать расстановку сил в зоне ответственности для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его союзников. Указывается, что подробности изменений боеготовности американских войск изложены в секретном приложении к письму, передает РИА «Новости».

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава Белого дома вправе использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса в течение 60 дней. Срок военных полномочий Трампа по иранскому направлению истекает первого мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался запрашивать у Конгресса разрешение на продолжение военной операции против Ирана. Он направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС.

    Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется окончательный финал кампании.

    «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Посол Ирана назвал неприемлемым иностранное присутствие в Ормузском проливе

    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

    Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

    «По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

    В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    JP: США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные за минувшие сутки направили на Ближний Восток масштабную партию вооружений, задействовав морской и воздушный транспорт для поддержки Израиля, пишут израильские СМИ.

    Соединенные Штаты за прошедшие сутки перебросили в Израиль 6,5 тыс. тонн боеприпасов и различную военную технику, сообщили в израильском военном ведомстве, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Jerusalem Post.

    Груз был доставлен на двух больших кораблях и нескольких грузовых самолетах.

    «В рамках масштабной глобальной логистической операции два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, доставив тысячи единиц авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков, легких тактических автомобилей (Joint Light Tactical Vehicles, JLTV) и другой военной техники», – говорится в материале.

    Полученное оборудование оперативно распределили по базам армии обороны Израиля на всей территории страны. Логистической операцией руководило управление оборонных закупок министерства. В координации процесса участвовали управление международных перевозок, израильское представительство в США и управление планирования израильской армии.

    В минобороны Израиля также уточнили, что с начала операции «Рык льва» страна получила более 115,6 тыс. тонн военной техники. Для этих поставок потребовалось осуществить 403 воздушных рейса и 10 морских перевозок.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров характеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Axios: США требуют от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон якобы потребовал от Тегерана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время переговоров, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    «(Вашингтон требует), чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащенный уран со своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов и не возобновлять какую-либо деятельность на этих объектах до тех пор, пока продолжаются переговоры», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее американский президент заявил, что представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики.

    Власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более половины жителей Соединенных Штатов считают ошибочным решение о начале вооруженного конфликта в Иране, опасаясь роста террористической угрозы и экономического спада.

    Негативное отношение населения к ближневосточной кампании достигло уровня критики войн во Вьетнаме и Ираке, передает РИА «Новости». Совместное исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что 61% респондентов считают ошибкой действия против Тегерана.

    Исторические данные Gallup подтверждают масштаб общественного недовольства. В 1971 году отправку войск во Вьетнам осудил 61% опрошенных, а в 2006 году о войне с Ираком аналогично высказались 59% американцев.

    Аналитики фиксируют серьезные опасения общества из-за возможных последствий конфликта. Повышенный риск терроризма отметили 61% граждан, вероятность экономической рецессии пугает 60% опрошенных. Ослабления отношений с союзниками ожидают 56% участников исследования.

    Срез общественного мнения проводился с 24 по 28 апреля. В исследовании приняли участие более 2,5 тыс. совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составила около двух процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса в связи с перемирием между США и Ираном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Reuters: Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex, контролируемая наследниками династии Харрази, превратилась в скрытый финансовый коридор для структур под западными санкциями, включая КСИР, пишет Reuters.

    Сыновья из влиятельной иранской династии Харрази тайно управляют платформой Nobitex, передает Reuters.

    Братья Али и Мохаммад запустили эту площадку в 2018 году под вымышленной фамилией Агамир. Сегодня сервис обрабатывает около 70% всех криптовалютных транзакций в исламской республике.

    Платформа обслуживает 11 млн пользователей, что составляет десятую часть населения страны. Через нее проходят сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных структур, включая иранский Центробанк и Корпус стражей исламской революции. При этом сама биржа до сих пор избегает ограничений со стороны западных государств.

    Представители компании категорически отвергают любые обвинения в связях с властями. «Nobitex – это частный и независимый бизнес. Он никогда не был подразделением правительства и не имел никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, КСИР или любым другим государственным органом», – заявили в организации.

    Директор по разведке Crystal Intelligence Ник Смарт отметил, что сервисом пользуется огромное число рядовых граждан. По его словам, из-за этого аналитикам крайне сложно отличить легальную финансовую активность простых иранцев от теневых операций правящего режима. Сама биржа утверждает, что незаконные транзакции проводились без ведома руководства.

    Напомним, на этой неделе США ввели новые санкции против Ирана.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    Комментарии (0)
