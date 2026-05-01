    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня

    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к ракете «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Стартовый комплекс «Байтарек» стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    По мнению эксперта, поскольку Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – несимметричный диметилгидразин. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример собеседник. – «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона».

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    1 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, что повлияло на традиционные маршруты импорта топлива.

    Обычно через этот пролив страна получала около 95% всех импортируемых объемов нефти с Ближнего Востока, однако новые обстоятельства вынудили изменить логистику, передает ТАСС.

    В настоящее время танкер Voyager под флагом Омана направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где располагается нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil.

    Представитель Taiyo Oil сообщил корреспонденту агентства, что закупленный сорт нефти – Sakhalin Blend. «Приобретаемый сорт нефти – Sakhalin Blend. Мы тесно сотрудничаем с правительством Японии по этому вопросу», – заявил он. Подробности контракта, включая объемы поставки, компания не раскрывает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС.

    Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется окончательный финал кампании.

    «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    МИД Ирана: Военная операция обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    30 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» с 45-й площадки Байконура стал историческим для страны событием.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

    В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

    В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

    Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

    Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

