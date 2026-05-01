Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном

Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС.
Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.
В тексте послания главы Белого дома констатируется окончательный финал кампании.
«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.
В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.
Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.
Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.