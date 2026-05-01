Tasnim: При разминировании кассетных бомб в Иране погибли 14 военных

На севере Ирана при обезвреживании кассетных бомб погибли 14 бойцов КСИР

Tекст: Мария Иванова

При ликвидации неразорвавшихся снарядов погибли 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«После авиаударов противника с использованием кассетных бомб и авиационных мин ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, оказался под угрозой… Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили ранения», – говорится в сообщении.

К настоящему моменту иранские саперы уже смогли обезвредить в регионе более 15 тыс. опасных объектов. Масштабные атаки США и Израиля по территории Ирана начались 28 февраля, их жертвами стали свыше трех тысяч человек.

В начале апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие мирные переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона начала блокаду иранских морских портов, пока международные посредники пытаются организовать новый раунд встреч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по 2 тыс. целей на территории Ирана. При бомбардировке города Кашан погибли 12 бойцов Корпуса стражей исламской революции.