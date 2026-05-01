  • Новость часаРоссийская ПВО за три часа уничтожила 33 украинских беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    1 мая 2026, 20:49 • Новости дня

    Медведев назвал любимые фильмы о войне ко Дню Победы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился списком любимых кинокартин, которые традиционно смотрит 9 Мая.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о своем личном топе фильмов на День Победы, передает ТАСС. Своими предпочтениями он поделился во время пленарного заседания партийного форума «Есть результат!» в Петербурге.

    «Это, действительно, наша советская и российская традиция [смотреть фильмы о войне 9 Мая]. Ну, во всяком случае, в моей семье этому следуют», – сказал политик. В его список вошли такие известные советские ленты, как «Офицеры» и «Летят журавли».

    Для понимания масштаба победы Медведев также порекомендовал посмотреть киноэпопею «Освобождение». Он отметил, что эти картины создавались без применения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, что делает сцены максимально реалистичными.

    В прошлом году продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне.

    29 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами безопасности
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами безопасности
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году связано с необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах проведения парада без военной техники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая.

    Накануне Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    Комментарии (18)
    28 апреля 2026, 23:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади

    Парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны военной техники

    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники, сообщило Минобороны России.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск, сообщает Минобороны России в «Максе».

    «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в сообщении.

    Во время трансляции парада зрителям покажут работу бойцов в зоне специальной военной операции и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (8)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Комментарии (13)
    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    Комментарии (43)
    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Комментарии (8)
    30 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Песков: Формат парада Победы в Москве изменили ради безопасности горожан

    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде из-за необходимости обеспечить надежную защиту жителей и гостей столицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    При подготовке торжественных мероприятий в столице руководство страны ориентировалось на текущую оперативную обстановку, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приоритетной задачей стала защита граждан.

    «Каким точно – я вам сейчас не буду говорить. Он будет в несколько усеченном формате», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что полноформатный парад проводился в прошлом году в честь юбилейной даты.

    Дополнительные детали предстоящего события пресс-секретарь раскрывать не стал. Он напомнил, что Министерство обороны уже опубликовало основную информацию о подготовке и проведении торжеств на Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонн военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы. Ветеран ФСБ Сергей Гончаров назвал выбранный формат праздничных мероприятий оптимальным.

    Комментарии (7)
    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 02:57 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал аморальным запрет символов Победы в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона категорически осуждает попытки властей в Германии ограничивать демонстрацию символики, связанной с разгромом нацизма, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Среди примеров политизации мемориальной сферы, с которыми сталкивалось посольство, можно вспомнить так называемые »рекомендации« МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от приглашения российских представителей и совместного участия с ними в акциях памяти», – сказал дипломат.

    Он подчеркнул, что это касается и запретов местных властей на демонстрацию флагов СССР, георгиевских ленточек и военной униформы, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что Москва категорически не приемлет подобных подходов. По его словам, российская сторона отвергает любые ограничения, которые направлены на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Германии не первый год запрещает демонстрацию российских флагов и георгиевских лент на советских мемориалах. МИД Германии ранее направлял местным властям рекомендации о выдворении представителей России с мероприятий по случаю 80-летия Победы.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые посетят торжественные мероприятия в Москве 9 мая.

    Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что администрация президента своевременно проинформирует общественность о визитах высокопоставленных гостей, передает РИА «Новости». По его словам, процесс формирования состава делегаций еще продолжается.

    «Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, комментируя ход подготовки к празднованию Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил приезд Фицо на парад Победы в Москву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая. Об этом передает ТАСС.

    «Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», – сказал представитель Кремля.

    Ожидается, что глава словацкого правительства будет присутствовать на параде Победы на Красной площади в числе других иностранных гостей.

    Напомним, в этом году парад Победы в Москве пройдет без участия военной техники.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ЛенВО: В параде 9 Мая в Петербурге примет участие только историческая техника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В параде на Дворцовой площади в Петербурге в День Победы из военной техники примет участие только историческая – от «Ленрезерва», сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

    В Петербурге на параде Победы 9 мая из военной техники будет задействована только историческая техника от организации «Ленрезерв», передает «Интерфакс».

    В пресс-службе Ленинградского военного округа уточнили, что современная техника на Дворцовой площади в этом году представлена не будет.

    Днем ранее Минобороны сообщило, что в Москве на Красной площади в параде примет участие только пешая колонна военнослужащих. По данным министерства, из-за оперативной обстановки военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году не выйдут на парад, однако ожидается участие авиации.

    Организация «Ленрезерв» занимается сохранением и экспозицией коллекции автомобилей, военной техники и других артефактов периода Второй мировой войны. В этом году их техника станет единственной военной техникой на параде в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада на Красной площади без участия колонн военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы.

    При этом официальный представитель Кремля подтвердил планы организовать традиционное торжественное шествие.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Песков опроверг приглашение Трампа на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Президент России Владимир Путин не приглашал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить парад Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    Информацию об отсутствии приглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Накануне Путин сообщил президенту США о возможности объявления перемирия на День Победы. Сроки будут объявлены дополнительно.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов с Днем Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии праздника добровольцы по всей стране начали навещать участников Великой Отечественной войны, вручая им подарки и организуя персональные концерты.

    Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили традиционную акцию по чествованию ветеранов по всей стране. Добровольцы навещают героев, вручают подарочные наборы и выражают благодарность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «День Победы – это, пожалуй, самый главный праздник для нашей страны и для наших ветеранов. В преддверии этого события мы всегда навещаем Героев, поздравляем их с наступающим праздником и создаем теплую атмосферу благодарности и весеннего настроения», – отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Она добавила, что в 2020 году поздравления принимали 52 тыс. фронтовиков, а сегодня их осталось менее 6 тыс.

    Поздравления продлятся до 9 мая во всех регионах России. Добровольцы выбирают форматы с учетом здоровья и пожеланий ветеранов, уделяя особое внимание тем, кому трудно посещать центральные торжества. Для них организуют домашние визиты, концерты у домов, оказывают бытовую помощь и сопровождают на памятных мероприятиях.

    Активисты также собирают «Письма Победы» от жителей России и других стран, включая Иорданию, Египет, Ливан и Колумбию. Эти послания со словами поддержки и уважения вручаются ветеранам лично. Отправить письмо может каждый желающий через специальный сайт.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Песков заявил об актуальности перемирия в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил целесообразность установления режима прекращения огня в период празднования Дня Победы, назвав подобные гуманитарные инициативы весьма значимыми.

    Песков назвал День Победы особым праздником, в связи с чем гуманитарные инициативы приобретают особую значимость, передает ТАСС.

    «Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал дополнительное объявление конкретных сроков.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин пока не принял решения по часам перемирия на День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, в какие именно часы может быть объявлено перемирие в зоне проведения спецоперации в День Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков пояснил: «Речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Москва пока не зафиксировала никакой реакции Киева на озвученную инициативу о готовности к перемирию по случаю Дня Победы. Песков уточнил, что российская сторона до сих пор не слышала официальных комментариев от украинских властей по этому вопросу.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Позже Песков сообщил, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно.

    Комментарии (0)
