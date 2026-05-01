Reuters: Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода санкций

Reuters: Иранская криптобиржа Nobitex стала инструментом для обхода санкций

Tекст: Мария Иванова

Сыновья из влиятельной иранской династии Харрази тайно управляют платформой Nobitex, передает Reuters.

Братья Али и Мохаммад запустили эту площадку в 2018 году под вымышленной фамилией Агамир. Сегодня сервис обрабатывает около 70% всех криптовалютных транзакций в исламской республике.

Платформа обслуживает 11 млн пользователей, что составляет десятую часть населения страны. Через нее проходят сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных структур, включая иранский Центробанк и Корпус стражей исламской революции. При этом сама биржа до сих пор избегает ограничений со стороны западных государств.

Представители компании категорически отвергают любые обвинения в связях с властями. «Nobitex – это частный и независимый бизнес. Он никогда не был подразделением правительства и не имел никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, КСИР или любым другим государственным органом», – заявили в организации.

Директор по разведке Crystal Intelligence Ник Смарт отметил, что сервисом пользуется огромное число рядовых граждан. По его словам, из-за этого аналитикам крайне сложно отличить легальную финансовую активность простых иранцев от теневых операций правящего режима. Сама биржа утверждает, что незаконные транзакции проводились без ведома руководства.

Напомним, на этой неделе США ввели новые санкции против Ирана.

Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.