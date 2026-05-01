  • Новость часаРоссийская ПВО за три часа уничтожила 33 украинских беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня

    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп рассказал о работе «дискомбобулятора» при захвате Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности использования секретного устройства «дискомбобулятор», полностью парализовавшего военное оборудование Венесуэлы во время операции по похищению Мадуро.

    Американский президент рассказал о применении секретного оружия под названием «дискомбобулятор» во время операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

    По его словам, устройство полностью вывело из строя оборудование вооруженных сил Венесуэлы, когда США атаковали страну.

    «Оборудование было хорошее, но оно было «дискомбобулировано», – заявил американский лидер.

    Президент также добавил, что венесуэльские военные слышали странный жужжащий звук с высоты и не могли понять, что происходит.

    Ранее президент США  озвучил название нового секретного оружия «дискомбобулятор», которое он сам придумал и очень этим гордится.

    Американский лидер сообщил о применении в Венесуэле неизвестных противнику вооружений.

    Очевидцы описали действие этого устройства как мощную звуковую волну.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:56 • Новости дня
    Трамп обвинил Европу в создании «полного бардака» с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Президент США обвинил европейских союзников по НАТО в создании «полного бардака» на Украине, передает РИА «Новости».

    «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», – заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

    Ранее 1 апреля президент США всерьез рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона в операции против Ирана. По его словам, реакция союзников стала «несмываемым пятном», и США, как он подчеркнул, не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, лишь имитируют поддержку.

    Ранее президент США  назвал бессмысленным взаимодействие с европейцами по украинскому урегулированию. Американский лидер указал на неэффективность действий руководства стран Европы в зоне конфликта.


    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:27 • Новости дня
    Трамп назвал «ужасной» работу канцлера ФРГ Мерца

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «работает ужасно».

    Президент США назвал работу Фридриха Мерца на посту канцлера Германии ужасной. По мнению главы администрации США, у немецкого лидера имеются серьезные проблемы с иммиграцией, энергетикой и различными другими сферами. Он подчеркнул, что Мерц не справляется с вызовами, стоящими перед страной, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что у Мерца существует крупная проблема с Украиной, поскольку Германия вовлечена в сложную ситуацию, связанную с этим направлением.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Также американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера по иранской ядерной программе.

    Фридрих Мерц перед этим заявил об унижении американских переговорщиков руководством Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

    Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

    «По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

    В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 02:19 • Новости дня
    Трамп решил снять пошлины на шотландский виски в честь Карла III

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал отменить американские пошлины на шотландский виски после визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон.

    Президент США заявил о намерении отменить импортные пошлины и ограничения на шотландский виски в связи с визитом в Вашингтон короля Карла III и королевы Камиллы, передает РИА «Новости».

    Президент отметил: «В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. Это даст способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона».

    Американский лидер добавил, что подобного решения «люди давно ждали» и подчеркнул большое значение торговли виски между США и Великобританией. Он напомнил о длительной истории масштабной торговли в этой области между двумя странами.

    Ранее в Ассоциации шотландского виски сообщили, что после введения американских пошлин экспорт шотландского виски в США снизился на 15%.

    Ранее король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом.

    На приеме в Белом доме британский монарх вручил президенту латунный корабельный колокол.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    JP: США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные за минувшие сутки направили на Ближний Восток масштабную партию вооружений, задействовав морской и воздушный транспорт для поддержки Израиля, пишут израильские СМИ.

    Соединенные Штаты за прошедшие сутки перебросили в Израиль 6,5 тыс. тонн боеприпасов и различную военную технику, сообщили в израильском военном ведомстве, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Jerusalem Post.

    Груз был доставлен на двух больших кораблях и нескольких грузовых самолетах.

    «В рамках масштабной глобальной логистической операции два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, доставив тысячи единиц авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков, легких тактических автомобилей (Joint Light Tactical Vehicles, JLTV) и другой военной техники», – говорится в материале.

    Полученное оборудование оперативно распределили по базам армии обороны Израиля на всей территории страны. Логистической операцией руководило управление оборонных закупок министерства. В координации процесса участвовали управление международных перевозок, израильское представительство в США и управление планирования израильской армии.

    В минобороны Израиля также уточнили, что с начала операции «Рык льва» страна получила более 115,6 тыс. тонн военной техники. Для этих поставок потребовалось осуществить 403 воздушных рейса и 10 морских перевозок.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров характеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Politico: В Пентагоне не знали о планах Трампа сократить контингент США в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон не был заранее проинформирован о предложении президента США Дональда Трампа вывести часть американских военных из Германии, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным Politico, три военных чиновника подтвердили, что впервые услышали о подобных планах именно из публикации Трампа в социальных сетях, передает «Интерфакс». «Пост Трампа на эту тему в соцсетях стал первым, из которого многие услышали о новой попытке вывести сотни, если не тысячи, американских военных из Германии», – говорится в материале.

    Ранее Трамп уже выступал с похожими инициативами, в частности, в свой первый президентский срок в 2020 году, однако они так и не были реализованы. Новые заявления главы Белого дома прозвучали вскоре после того, как генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер завершил переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по вопросам военной стратегии Германии.

    Немецкие власти, по информации неназванного чиновника из ФРГ, были удивлены словами Трампа. В то же время министр армии США Дэн Дрисколл недавно посетил полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть значимость американского военного присутствия в этой стране.

    Издание отмечает, что на территории Германии размещены от 35 до 40 тыс. американских военных, а сама страна играет ключевую роль как транспортный узел Европейского и Африканского командований вооруженных сил США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Пашинян поздравил соотечественников с 1 мая песней Сукачева
    Освобожденный археолог Бутягин процитировал «Кавказского пленника»
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»