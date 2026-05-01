    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня

    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    1 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, что повлияло на традиционные маршруты импорта топлива.

    Обычно через этот пролив страна получала около 95% всех импортируемых объемов нефти с Ближнего Востока, однако новые обстоятельства вынудили изменить логистику, передает ТАСС.

    В настоящее время танкер Voyager под флагом Омана направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где располагается нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil.

    Представитель Taiyo Oil сообщил корреспонденту агентства, что закупленный сорт нефти – Sakhalin Blend. «Приобретаемый сорт нефти – Sakhalin Blend. Мы тесно сотрудничаем с правительством Японии по этому вопросу», – заявил он. Подробности контракта, включая объемы поставки, компания не раскрывает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    30 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» с 45-й площадки Байконура стал историческим для страны событием.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

    В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

    В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

    Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

    Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    30 апреля 2026, 23:52 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах улучшить характеристики ракеты «Союз-5»

    Баканов: Характеристики ракеты «Союз-5» будут улучшаться

    Tекст: Вера Басилая

    Госкорпорация «Роскосмос» намерена модернизировать ракету Союз-5, чтобы увеличить количество спутников, выводимых на орбиту, после успешного первого пуска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о намерении совершенствовать ракету «Союз-5» после первого успешного запуска с космодрома Байконур, который прошел 30 апреля в 21.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    «Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – отметил Баканов.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    Министерство цифрового развития Казахстана назвало этот старт историческим событием для республики.

    1 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Бутягин заявил о слежке украинских властей во время поездок по Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, недавно освобожденный из польской тюрьмы, сообщил, что украинские власти отслеживали его перемещения по Европе, направляя запросы в страны, где он читал лекции.

    Александр Бутягин сообщил, что за ним следили украинские власти во время его поездок по Европе, пишут «Известия».

    «Это выяснилось уже потом, когда я был в Польше. Оказывается, что они все это время отслеживали мои действия», – рассказал археолог.

    По его словам, Киев рассылал запросы в разные страны, где он читал лекции, но только польские власти пошли навстречу Украине.

    Освобожденный из польской тюрьмы археолог также рассказал, что планирует снова поехать в Крым в ближайшие месяцы. «Может быть будет даже конференция, на нее съезжу ... может быть в мае, но в июле точно», – заявил Бутягин.

    После возвращения в Петербург Бутягин намерен самостоятельно добраться домой и первым делом пойти в Эрмитаж, где он работает. Он отметил, что большинство рабочих проектов выполнил заранее, чтобы не подвести музей своим отсутствием.

    Бутягин добавил, что хочет сам дойти до дома, чтобы почувствовать, будто не было пережитого в польской тюрьме.

    В декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева.

    Позже местная прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции ученого на Украину.

    В апреле археолог покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными между Польшей и Белоруссией.

    30 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    СК возбудил дело после массового отравления детей на Урале

    СК возбудил дело после массового отравления детей в Свердловской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти начали расследование после того, как учащиеся и сотрудники школы и детсада в Свердловской области обратились с жалобами на отравление, сообщили в СК по региону.

    Уголовное дело по статье 236 УК РФ возбудили после сообщений о массовом отравлении детей и сотрудников в школе № 30 и детском саду № 8 поселка Большой Исток, сообщает СУ СК по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что инцидент связан с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

    Ранее региональное управление Роспотребнадзора выявило болезнетворные микроорганизмы в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения. По данным прокуратуры, на симптомы отравления пожаловались не менее 17 учащихся и восемь сотрудников.

    В сообщении СК говорится: «По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских школ, а также нескольких детей, посещающих местный детский сад в поселке Большой Исток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)».

    Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью.

    Ранее в Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением. До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово.

    А в начале апреля в детском лагере «Исетские зори» в той же Свердловской области зафиксировали 14 случаев острой кишечной инфекции, у пятерых детей выявили норовирус.


    1 мая 2026, 01:59 • Новости дня
    Минцифры Казахстана заявило о новых проектах после старта «Союза-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Запуск новой ракеты «Союз-5» с модернизированной площадки Байтерек стал отправной точкой для будущих амбициозных космических инициатив, заявил председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

    Председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов заявил, что успешный старт ракеты «Союз-5» создал условия для реализации масштабных проектов в будущем, передает ТАСС.

    По его словам, событие стало результатом длительной совместной работы при поддержке президента Казахстана и правительств обеих стран. Оралмагамбетов подчеркнул, что стратегическое и технологическое партнерство, а также взаимное доверие позволили достичь этого результата.

    Он особо отметил, что запуск ракеты состоялся с полностью обновленного стартового комплекса Байтерек. В своей речи Оралмагамбетов назвал произошедшее «грандиозным событием» и поздравил Роскосмос и Россию с успешным запуском.

    Ранее новая российская ракета-носитель среднего класса «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.

    Роскосмос заявил о намерении улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

    1 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    В Европарламенте назвали возможный срок принятия 21-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует ввести 21-й пакет антироссийских санкций, затрагивающий энергетику, финансы и товары двойного назначения, до завершения председательства Кипра, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

    Евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что новый 21-й пакет антироссийских санкций может охватить энергетический сектор, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе ограничений. В числе приоритетов отмечено усиление контроля за выполнением санкционных требований по всему Евросоюзу, пишут «Известия».

    В Брюсселе рассчитывают одобрить пакет до первого июля, когда завершится председательство Кипра в Совете ЕС. Это должно помочь избежать процедурных задержек, вызванных сменой руководства. Однако сроки напрямую зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами ЕС.

    Здеховски отметил, что санкционные меры требуют единодушного одобрения, а переговоры по их введению могут быть непростыми. «Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», – заявил он.

    Обсуждение нового пакета уже стартовало, однако проект пока не внесен в Совет ЕС. Евродепутат уточнил, что ограничения, в том числе, будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

    В России ранее отмечали, что страна справится с очередной волной санкционного давления со стороны Запада.

    Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских мер, сфокусированный на ограничениях в сфере энергоносителей.

    Лидеры ЕС на заседании в Брюсселе активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и обсуждают снятие прежних «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций «западным театром абсурда» и пообещала жесткий ответ на 20-й пакет ограничений.

