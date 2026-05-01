Вице-спикер парламента Ирана назвал Ормузский пролив «атомной бомбой»

Вице-спикер иранского Меджлиса Али Никзад сравнил Ормузский пролив с «атомной бомбой», передает ТАСС.
«Ормузский пролив не является международным морским путем, это суверенная привилегия Ирана и наша «атомная бомба», и мы твердо и решительно стоим на этой законной позиции», – заявил политик.
Парламентарий подчеркнул, что правила навигации в этой акватории больше никогда не вернутся к прежнему формату. Такое решение принято в соответствии с распоряжением верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.
Кроме того, Никзад отметил, что успехи государства в ядерной сфере, в том числе обогащение урана до 60%, стали возможны благодаря научной мощи страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопоставил закрытие Ормузского пролива с применением ядерного оружия.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции установили полный контроль над Ормузским проливом.