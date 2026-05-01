Вице-спикер парламента Ирана назвал Ормузский пролив «атомной бомбой»

В Иране назвали контроль над Ормузским проливом своей «атомной бомбой»

Tекст: Мария Иванова

Вице-спикер иранского Меджлиса Али Никзад сравнил Ормузский пролив с «атомной бомбой», передает ТАСС.

«Ормузский пролив не является международным морским путем, это суверенная привилегия Ирана и наша «атомная бомба», и мы твердо и решительно стоим на этой законной позиции», – заявил политик.

Парламентарий подчеркнул, что правила навигации в этой акватории больше никогда не вернутся к прежнему формату. Такое решение принято в соответствии с распоряжением верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

Кроме того, Никзад отметил, что успехи государства в ядерной сфере, в том числе обогащение урана до 60%, стали возможны благодаря научной мощи страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопоставил закрытие Ормузского пролива с применением ядерного оружия.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции установили полный контроль над Ормузским проливом.