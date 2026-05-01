  • Новость часаРоссийская ПВО за три часа уничтожила 33 украинских беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    1 мая 2026, 18:34 • Новости дня

    Франция потратила 1 млрд евро на ближневосточные операции

    Tекст: Мария Иванова

    Двухмесячное военное присутствие на Ближнем Востоке обошлось Парижу минимум 1 млрд евро, включая затраты на патрулирование воздушного пространства и развертывание флота.

    О военных расходах Франции на Ближнем Востоке рассказала телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник, передает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Францию тратить значительные средства. Стоимость войны составляет по меньшей мере один миллиард евро на зарубежные операции за два месяца».

    По данным телеканала, в озвученную сумму вошли патрулирование воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей военно-морского флота Франции, а также боеприпасы и авиационный керосин.

    Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщала о направлении в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шести истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указывал, что Rafale привлекались для нейтрализации иранских беспилотников, летевших на ОАЭ. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что Франция не является участником ближневосточного конфликта.

    Боевые действия в регионе обострились после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде результата не дали. О возобновлении боевых действий пока не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

    Ранее глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку короля Британии Карла III о том, что без Британии США говорили бы на французском языке, и отметил, что такое развитие событий было бы «шикарным.

    Макрон написал об этом на своей странице в соцсетях, комментируя высказывание британского монарха, передает РИА «Новости».

    Ранее во время визита в США Карл III напомнил фразу президента США Дональда Трампа, который заявлял, что без Вашингтона Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». На это король пошутил: если бы не Британия, американцы могли бы говорить по-французски.

    В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник он выступил перед конгрессом, призвав к единству НАТО в контексте Украины.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на влияние войны в Иране на переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в продвижении мирных переговоров по Украине с продолжающимся конфликтом в Иране, который отвлекает внимание мирового сообщества, сообщает Bloomberg.

    Конфликт на Ближнем Востоке создает препятствия для ведения мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина сейчас находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления переговоров, которые могут привести к завершению конфликта. Зеленский подчеркнул: «Ключевым препятствием является отвлекающий фактор, вызванный конфликтом в Иране».

    Глава киевского режима отметил, что дальнейшее развитие переговорного процесса напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале апреля Зеленский уже говорил о паузе в переговорах из-за напряженности в регионе. Сейчас, по его словам, Киев продолжает обсуждать с США возможные гарантии безопасности, однако конкретных решений пока не принято. Также не названы ни возможная дата встречи, ни ее формат.

    Ранее глава киевского режима призвал руководство США параллельно решать украинский кризис и конфликт с Ираном.

    До этого Зеленский выразил обеспокоенность из-за отвлечения внимания Вашингтона от поддержки Киева.

    В свою очередь в Кремле объяснили паузу в мирных переговорах занятостью американских представителей на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, когда достигнет целей спецоперации на Украине.



    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

    Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

    «По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

    В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Крысы атаковали палаточные лагеря беженцев в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В палаточных лагерях на территории Газы, где проживают свыше 2 млн переселенцев, участились случаи нападения крыс на детей, что вызывает опасения из-за риска инфекций, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, в палаточных лагерях беженцев в секторе Газа распространились крысы и паразиты. По сведениям агентства, грызуны нападают на спящих детей, кусая их за пальцы рук и ног, а также портят немногочисленные ценные вещи жителей лагерей. Кроме того, отмечается, что крысы способствуют распространению различных заболеваний среди населения, передает РИА «Новости».

    Большинство из более чем 2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома и теперь проживают в разрушенных зданиях или самодельных палатках на открытых пространствах и обочинах дорог.

    Местный житель рассказал, что крыса укусила его трехлетнего сына за руку и ногу, а затем и его самого. Он отметил: «Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома».

    Мохамед Абу Сельмия, руководитель больницы «Аль-Шифа», считает, что с приближением лета ситуация ухудшится, а израильский запрет на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд, делает проблему практически неразрешимой. По его словам, ежедневно фиксируются случаи поступления пациентов с укусами грызунов, особенно среди детей, пожилых и больных. Также растут опасения по поводу возможного распространения инфекций, включая крысиные лихорадку, лептоспироз и чуму.

    В то же время COGAT, израильское военное агентство, сообщило, что недавно организовало доставку в Газу около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок в сотрудничестве с международными партнерами.

    В ООН заявили о скоплении 50 млн тонн мусора и обломков в секторе Газа.

    Представители всемирной организации сообщили о практически полном исчерпании запасов продовольствия и чистой воды в анклаве.

     


    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о попытках Франции помешать миру России с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Франция активно препятствует заключению долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, предпринимая конкретные шаги для срыва договоренностей., заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Франция является одной из главных сил в Евросоюзе, мешающих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». По словам дипломата, Париж играет ведущую роль в недопущении урегулирования ситуации.

    «Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», – подчеркнул Мешков.

    Дипломат добавил, что французские власти предпринимают шаги, которые приводят к срыву различных договоренностей, направленных на мирное урегулирование.

    Мешков указал на отсутствие у Брюсселя реальных планов урегулирования украинского конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Эмманюэля Макрона по усилению давления на Москву препятствием для мирного процесса.

    Недавний визит официального представителя Франции в Россию прошел без позитивных сигналов о готовности к завершению боевых действий.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:37 • Новости дня
    ОАЭ запретили поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете подданным посещать Иран, Ирак и Ливан на фоне напряженности в регионе.

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили своим подданным путешествовать в Иран, Ирак и Ливан, передает РИА «Новости». Решение связано с текущими событиями в регионе, которые, по мнению официального Абу-Даби, угрожают безопасности граждан страны.

    МИД ОАЭ также обратился к тем гражданам, которые уже находятся на территории этих государств, с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть Иран, Ирак и Ливан и вернуться на родину. В заявлении особо подчеркнуто, что меры носят предупредительный характер и направлены на обеспечение безопасности подданных Эмиратов.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    До этого Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе в ОАЭ.

    Европейский авиарегулятор предупредил о высоком риске для гражданской авиации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    Комментарии (0)
